Els comuns volen reduir la jornada laboral a quatre dies

El candidat dels Comuns a Girona, Eloi Badia, vol que Catalunya «sigui pionera en la reducció de la jornada laboral» i s’ha compromès a treballar per aconseguir un acord pactat amb els agents socials per reduir la jornada de treball sense que això impliqui una reducció salarial.

D’altra banda, segons ha recordat, un 73% de les persones afiliades a la Seguretat Social a la demarcació treballen al sector serveis, on la precarietat laboral hi és especialment present. És per això que volen millorar especialment les condicions en aquest sector. «Cal un gran acord amb el sector turístic per millorar les condicions de les treballadores i treballadors», ha indicat Badia.