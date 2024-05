Esquerra reivindica el finançament singular per millorar el transport públic

Esquerra ha reivindicat el finançament singular per tal de millorar el transport públic tant al conjunt de Catalunya com a les comarques gironines en particular. Per això, els republicans aposten per seguir millorant el transport públic a la demarcació gràcies al traspàs de Rodalies o a la integració de totes les comarques gironines a l’ATM.

El número 2 per Girona, Jordi Viñas, ha subratllat que «des del Govern, en només un any i mig al capdavant del departament de Territori, s’han aconseguit avenços que feia molts anys que calien», com és el traspàs de Rodalies. En aquest sentit, ha assenyalat que la consellera Esther Capella i el seu equip «fa mesos que treballen perquè el traspàs sigui efectiu el més aviat possible i garantir el dret a la mobilitat i la igualtat d’oportunitats, es visqui on es visqui».

Per aconseguir un bon servei, però, subratlla que cal un bon finançament, fet que passa per «recaptar i gestionar tots els impostos que paguem». La proposta de finançament singular d’ERC, afegeix el candidat, permetria a la Generalitat recaptar directament prop de 52.000 milions d’euros, el doble dels diners dels quals disposa ara.