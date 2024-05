El PSC es compromet a fer més habitatge protegit

El PSC s’ha compromès a augmentar el parc d’habitatge públic de les comarques gironines, ja que la seva candidata, Sílvia Panque, creu que «és prioritari» garantir l’accés a l’habitatge a tots els gironins i gironines.

La cap de llista socialista ha mostrat la seva preocupació per aquest tema. «Durant aquesta legislatura no s’ha construït cap pis de titularitat pública a les comarques gironines, i això no pot ser», ha lamentat. Per això, creu que la qüestió de l’habitatge serà un dels grans reptes que tindrà el nou govern. «Cal tenir clares les idees i actuar ràpidament sense perdre més temps», ha advertit, ja que actualment hi ha un 9% d’habitatge protegit i cal arribar al 15%.