Aquest és l'últim dia per a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions catalanes

Si tens previst ser fora el diumenge 12 de maig, dia de les eleccions catalanes, encara ets a temps de sol·licitar el vot per correu. Però has de fer-ho ràpid, ja que el plaç per a demanar-lo s'acaba el proper dijous 2 de maig.

Per a sol·licitar-lo només has d'anar a la web de correus o presencialment a qualsevol oficina de l'estat espanyol.En cas d'optar per la via telemàtica, hauras d'acreditar la identitat a través d'autentificació i firma electrònica. I en el cas de la sol·licitud presencial, es necessita el DNI i es pot demanar cita prèvia per evitar cues.

Un cop sol·licitat, arribarà a casa la documentació necessària per exercir el dret a vot per correu. El termini per dipositar el vot per correu acabarà el 8 de maig.