Cañigueral (ERC): "Hem de garantir als infants i als joves l’accés a una formació pública i de qualitat"

La cap de llista d'ERC per Girona, Laia Cañigueral, s'ha reunit amb un grup de joves per explicar-los el treball que s'ha fet durant aquest mandat i les propostes per a la propera legislatura. "S'ha fet una gran aposta en matèria educativa, des de les escoles bressol fins a l'etapa universitària, i també en recerca", ha explicat, tot advertint que "en funció dels resultats electorals del 12 de maig, tot això pot estancar-se". Per als republicans, és indispensable oferir una formació pública i de qualitat tant als infants com als joves.

Cañigueral ha recordat que “ha estat amb el Govern d’ERC quan s’han rebaixat un 30% les taxes universitàries i s’han equiparat els preus dels màsters oficials als estudis de grau, reduint-ne el preu fins a un 40%”. I ha afegit: “El govern republicà ha fet una aposta extraordinària també per enfortir la recerca. Un exemple és que aquest 2023, Catalunya ha registrat el major nombre de patents europees de la història i, per primera el nostre país ha estat classificat com Strong Innovator Region”.

La candidata republicana ha explicat que “no només s’ha treballat en matèria universitària, sinó que també hem impulsat els oficis gràcies a la taula de la Formació Professional”. Cañigueral ha volgut remarcar la feina feta en la darrera legislatura des de la Delegació del Govern a Girona per treballar de forma transversal amb cambres de comerç, sindicats i les principals patronals, per tal de definir quins perfils són necessaris a l'economia gironina, incrementar el nombre de places en aquests estudis i donar-los a conèixer entre els i les joves.

La gratuïtat a Infantil

Així mateix, Cañigueral també ha recordat que “ha estat aquesta legislatura que hem fet possible la gratuïtat d’Infantil 2”. A més, ha recordat que una de les propostes que porta Esquerra al programa electoral és “estendre la gratuïtat a tota l’etapa infantil, també des 0 als 3 anys, per garantir que tothom parteix amb la mateixa igualtat d’oportunitats”.

Preguntada pels resultats de l’informe PISA, la candidata republicana ha estat molt clara: “Els resultats del PISA d’avui són conseqüència de les retallades d’ahir, és a dir, de les retallades que van fer d’altres partits quan estaven al capdavant d’Educació”. Per això, Cañigueral ha apuntat que “en un moment en què el nombre d’alumnes és més baix, des d’Esquerra hem apostat per contractar més mestres que mai: per reduir ràtios i garantir una millor educació pels nostres infants”.