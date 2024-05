El catedràtic en història econòmica Joan Martínez Alier dona suport a la CUP

La candidata de la CUP per Girona Marta Guillaumes, juntament amb el regidor d'Acció climàtica de Girona, Sergi Cot, han visitat a el catedràtic d'economia Joan Martínez Alier, per reflectir el seu suport a la candidatura CUP-Defensem la Terra per aquestes eleccions al Parlament del proper 12M.

Martínez Alier (Barcelona, 6 de juny de 1939) és un economista català. És catedràtic d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels cofundadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i un dels referents mundials de l'Ecologia Política i l'Economia Ecològica. Ha participat en nombroses conferències, i és autor d’una extensa obra que inclou libres i articles acadèmics sobre els impactes socials i ambientals de l'economia, pels quals ha sigut guardonat amb diversos premis internacionals, destacant els prestigiosos premis Balzan el 2020 i el Holberg el 2023.

Guillaumes ha exposat que “per a aquestes eleccions, la CUP estem marcant més que mai la nostra política ecologista, començant pel propi lema de campanya de Defensem la terra, i amb un reforç de les propostes per a la transició ecosocial, que van des de la reindustrialització i la defensa del territori fins al foment d'una millor mobilitat sostenible”.