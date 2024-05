Paneque (PSC): "El municipalisme ha estat el gran damnificat per les distraccions dels governs nacionalistes"

La candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque, s'ha desplaçat fins a Portbou, on hi ha l'alcalde més jove d'Europa, el socialista Gael Rodríguez, per reivindicar el municipalisme com el gran damnificat del procés independentista. Paneque ha posat l'exemple de Portbou com a "cas paradigmàtic" de "desatenció" per part de la Generalitat. "Portbou és la porta d'entrada al país i té un projecte com el de la Casa Walter Benjamin, que el pot situar en el centre de l’interès cultural de Catalunya. L’última inversió en aquest projecte és de 2010 i la va fer un govern socialista. Des d’aleshores, els governs nacionalistes l’han tingut amagat en un calaix malgrat que hi ha un consens força estès sobre la projecció que pot donar al poble", ha lamentat.

És per això que la cap de files socialista creu que el Govern s'ha de centrar en "garantir el desenvolupament a tots els municipis i construir Catalunya d'acord amb un projecte col·lectiu". I per aconseguir-ho, creu que la "sacsejada de canvi" que hi va haver fa un any a Portbou, amb l'arribada de Rodríguez a l'alcladia, "és la que mereix i urgeix a Catalunya".

Articulació del territori

Per a Paneque, «el municipalisme és la primera acció política del federalisme, que és una proposta d’acord i d’igualtat d’oportunitats". I segons indica, aquesta igualtat es pot aplicar en l’articulació del territori. "Avui parlem de la casa Walter Benjamin de Portbou, però també hem de citar el projecte de museïtzació de Radio Liberty de Pals, pel qual els socialistes vam aconseguir una partida de quatre milions d’euros; la biblioteca de Figueres, el Centre de la Mar de Roses per a investigació; o la creació del centre d’interpretació del romànic de Sant Miquel de Fluvià», ha subratllat la candidata.