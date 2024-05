Vox alerta que "l'amenaça islamista" creix a Catalunya

El candidat de Vox per Girona, Alberto Tarradas, ha denunciat, des de davant de la mesquita al-Ummah de Palafrugell, “l’amenaça” que segons el seu partit suposa l’Islam a Catalunya. Segons Tarradas, aquest centre de culte és “un dels que difonen la interpretació més radical” d’aquesta religió a la província, i ha culpat “el separatisme i l’esquerra” d’impulsar un “pla d’enginyeria social” per “importar persones massivament i sense control de països del nord d’Àfrica”. Com a conseqüència, afegeix, “les vessants més radicals de l’Islam s’estan implantant a una de cada tres mesquites”.

“El separatisme i l’esquerra es passegen per les mesquites de Catalunya intercanviant vots a canvi de blanequejament i impunitat”, ha assenyalat, tot afegint que aquest fenomen succeeix, sobretot, als barris més humils. “Allà on avança l’islamisme retrocedeixen els drets humans, el respecte a les dones i el nostre estil de vida”, afegeix.

Per això, Tarradas ha explicat les propostes de Vox en l’àmbit de la immigració: “Tancarem totes les mesquites que prediquin missatges radicals salafistes i deportarem tots els imams relacionats amb els Germans Musulmans o qualsevol tipus de discurs racial”, ha anunciat.