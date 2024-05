Els candidats aprofiten la jornada de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya

Els candidats a la presidència de la Generalitat dels diferents partits aprofitaran el dia de reflexió d'aquest dissabte per estar amb la família després d'una intensa campanya electoral. Participaran al matí en les tradicionals fotografies de candidats per diversos mitjans de comunicació i, després de les obligacions, volen passejar, llegir o jugar amb els fills. Alguns cuinaran i veuran alguna sèrie per relaxar-se una mica. Tot plegat, poques hores abans de la jornada electoral en què després de votar es reuniran amb els seus equips de campanya per fer un seguiment dels resultats.

Després de la tradicional sessió de fotografies amb diferents mitjans de comunicació, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, vol aprofitar per descansar i retornar temps a la família. "Si la conciliació ja és complicada normalment, aquests dies ha estat impossible", assegura. Té previst preparar-los un bon dinar, tot i que encara no ha decidit quin plat cuinarà. A la tarda, jugarà amb la seva filla i més tard anirà a sopar amb la seva dona per poder tenir temps junts

El candidat del PSC, Salvador Illa, començarà el dia fent una mica d'esport. Concretament anant a córrer probablement amb el seu germà. Després de les sessions de fotografia amb la resta de candidats, té prevista una breu reunió amb directora de campanya del partit per preparar la jornada electoral. Anirà a casa, dinarà, passejarà amb la seva gossa Nina i estarà amb la seva dona. Possiblement també llegirà una mica o mirarà alguna pel·lícula o pel·lícula per relaxar-se. El que té clar és que anirà a dormir ben d'hora perquè diumenge serà "un dia intens".

El candidat de Junts+, Carles Puigdemont, està instal·lat a la Catalunya del Nord des d'abans de la campanya electoral, i allà és on passarà també la jornada de reflexió. Segons expliquen des del seu entorn, l'expresident té previst descansar envoltat de la família, passejar i llegir. També dinarà amb amics gironins i a la tarda té previst anar a veure un partit de rugbi de l'USAP de Perpinyà contra l'ASM Clermont si queden entrades.

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, aprofitarà el dia per relaxar-se i retrobar-se amb les amigues. Té previst sortir amb elles a prendre alguna cosa i aprofitar la jornada de reflexió per ser amb els seus. També vol trobar una estona per prendre una orxata amb fartons. Al matí, però, anirà a fer-se les fotos que diversos mitjans publicaran diumenge amb la resta de caps de llista.

La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, dedicarà al matí a les tradicionals sessions fotogràfiques que fan els mitjans. A la tarda serà a la Fira del Trapezi de Reus amb la família.

El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, dedicarà el matí del dia de reflexió a fer-se les fotografies de campanya. Passarà la tarda a Barcelona amb els seus quatre fills i la seva dona, a qui gairebé no ha vist aquests dies i està embarassada del cinquè fill.

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, tindrà el matí ocupat atenent les tradicionals fotografies per il·lustrar les portades dels diaris l'endemà. Al migdia, anirà a dinar amb la família perquè a causa de la campanya reconeix que l'ha tingut "desatesa". I a la tarda descansarà, segons ha explicat.

Després de la sessió de fotografies matinal, el candidat de Cs, Carlos Carrizosa té previst dinar amb la família i descansar. També acabarà de despatxar temes organitzatius del partit de cara a la jornada electoral de diumenge i tractarà de fer-ho compatible amb la família després de molts dies sense poder-ho fer.