Els partits gironins tanquen la campanya en espais simbòlics

Després de quinze dies d’intensa campanya, els partits gironins van celebrar ahir els seus darrers actes amb les mirades posades ja en les votacions de demà. Junts confia en igualar o superar els set diputats que va obtenir fa tres anys a la demarcació, tenint en compte la influència que el lideratge de Carles Puigdemont té a Girona. El PSC també aspira a millorar els tres diputats obtinguts el 2023, confiant en què les seves bones perspectives electorals es facin extensives a Girona. ERC, en canvi, parteix d’una tendència a la baixa en els sondejos, tot i que vol mantenir els quatre representants que ha tingut fins ara. La CUP intentarà mantenir com a mínim un dels seus dos representants actuals, mentre que Vox també vol mantenir el seu. PP i comuns, per la seva banda, lluitaran per recuperar la representació, mentre que la gran campanada la podria donar Aliança Catalana, que podria entrar per primera vegada al Parlament.

JUNTS +

El cap de llista a Girona, Salvador Vergés, va dedicar l’últim dia de campanya a visitar Amer, poble natal de Puigdemont, des d’on va fer una última crida a mobilitzar el vot cap a la seva figura «i aconseguir una gran victòria de país». «Fem un darrer esforç per convèncer els abstencionistes o indecisos, i animar-los a votar la candidatura del president Puigdemont, l’única llista independentista que pot guanyar les eleccions», va demanar Vergés.

Els candidats de Junts, a Amer. / Junts

PSC

Els socialistes van escollir Lloret , on tenen l’alcaldia, per tancar la campanya. Sílvia Paneque va defensar que Salvador Illa «és el president que mereix Catalunya» perquè «el país recuperi la vocació de competitivitat, de treballar amb seriositat i de prioritzar governar».

La candidata del PSC, Sílvia Paneque, durant la seva intervenció. / PSC

CUP

Els candidats de la CUP es van desplaçar fins a Sant Climent Sescebes, on hi ha la base militar, per «recordar, contra la falsa normalitat, que som un país ocupat». Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, entre altres, van exhibir estelades i una pancarta amb el lema Defensem la terra.

Els candidats cupaires, davant la base de Sant Climent. / CUP

VOX

El candidat gironí, Alberto Tarradas, acompanyat de Jorge Buxadé, Javier Domínguez i Ignasi Mulleras, va passejar ahir pels carrers de Girona. Tarradas va assegurar que cada cop veuen més cares de complicitat i «apropaments sense por», i per això té la sensació que poden «donar la sorpresa». «Rebem ànims on abans ens increpaven», va indicar.

El candidat gironí de Vox, Alberto Tarradas, visitant una paradeta del partit. / Vox

PP

El PP va aprofitar l’últim dia de campanya per apel·lar als indeciosos a «fer un vot útil per evitar que governi l’independentismeo que el PSC entregui els seus vots a Puigdemont ». La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el candidat gironí, Jaume Veray, es van reunir amb empresaris de l’hostaleria i la restauració.

La reunió d'Ayuso i Veray amb empresaris gironins. / PP

COMUNS

El candidat dels comuns per Girona, Eloi Badia, va rebre ahir el suport del cap de llista del Partit Verd Europeu, Bas Eickhout, que va advertir que el canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta la Unió Europea.

Eloi Badia i Bas Eickhout / Comuns

Subscriu-te per seguir llegint