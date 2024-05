Això és el que et pot passar si no et presentes a una mesa electoral

El procés que culminarà en les eleccions del 12M ja està en marxa, i una part important del mateix són els ciutadans que han resultat triats per sorteig per a formar part de les meses electorals.

Els membres de la taula -un president i dos vocals, a més de dos suplents per a cada lloc- tenen dret a percebre una dieta de 70 euros, rebre un permís laboral retribuït si treballaven el dia de la votació i a veure la seva jornada reduïda en cinc hores l'endemà.

En el cas que no es presentin peticions d'exempció, els ciutadans triats estan obligats a complir les funcions assignades als membres de la taula i presentar-se en el centre establert a les 8.00 hores del 12 de maig, incloent-hi els suplents. Si passat l'últim dia per a fer al·legacions qualsevol dels designats no pogués acudir a exercir el seu càrrec de membre de Mesa, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, aportant les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d'acudir es produeix després d'aquest termini, l'avís a la Junta Electoral de Zona haurà de realitzar-se de manera immediata, i en tot cas, abans de la constitució de la taula.

Aquells membres de la taula -titulars o suplents- que no hagin presentat justificacions vàlides o avisat de les seves absències i que posteriorment no acudeixin a la seva taula el dia de les eleccions podran ser castigats amb penes de presó -des de tres mesos a un any- o sancions.