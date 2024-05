Com afecta l'avaria de Renfe a les eleccions catalanes?

La jornada d'eleccions al Parlament de Catalunya ha començat marcada pel col·lapse de Rodalies després del robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació, que deixa sense servei la majoria de línies de renfe. De moment, la majoria de trens no arriben ni surten de Barcelona, només els d’alta velocitat i els tècnics d’Adif treballen per resoldre la incidència, però no hi ha previsió de normalització del servei.

Davant el caos que ha generat aquesta aturada, els diferents candidats i partits polítics posen en dubte que pugui afectar al dret al vot de la ciutadania.

Des del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha titllat aquest diumenge la situació de Rodalies d'"intolerable i inacceptable" i ha avisat que afecta el dret a vot i participació en aquesta jornada electoral del 12-M. La vicepresidenta ha dit que "sens dubte" afectarà el dret a vot i participació i ha lamentat que "avui també" hi hagi incidències coincidint amb una jornada "important". "La notícia del dia és el caos a Rodalies, una vegada més", ha afirmat. "L'afectació al dret a vot podria ser molt gran", ha indicat. Per ara, ha matisat, no tenen més informació al respecte i exigeixen tant explicacions com el restabliment del servei tan aviat com es pugui "pel bé de la jornada de votació".

Pere Aragonès, també ha volgut aprofitar per lamentar l'incident de Rodalies, i ha assegurat que és fruit de la "desinversió" de la xarxa: "Esperem que es recuperi aviat", ha subratllat. El cap de llista ha demanat als responsables que facin el que estigui "al seu abast" per restaurar la circulació i que s'alteri "el mínim" la mobilitat el dia d'avui.

L'oposició

L'expresident Carles Puigdemonttambé ha volgut deixar clar en la seva atenció als mitjans de comunicació al Castell de La Roca d'Albera, a la Catalunya del Nord, la seva denúncia a "una altra jornada de caos" a Rodalies, que ha "considerat inexplicable" i que ha lamentat que "afecta la mobilitat i probablement alguns dels qui el volien fer servir per anar a votar".Feta aquesta prèvia, el cap de llista de Junts+ ha recordat que "el dret a vot no és un dret de la Constitució, sinó de la ciutadania", i que s'ha d'aprofitar per exercir-lo "cada vegada que tenim urnes al davant". I ha afegit en aquest sentit: "Avui, que el país es juga tantes coses, és un dia important per a exercir aquest dret. Esperem que es pugui fer amb total normalitat i que el caos de Rodalies afecti en la mínima mesura possible".

Alejando Fernández, del PP, també ha assenyalat que espera que es puguin "resoldre" els problemes ferroviaris de Rodalies per facilitar el dret a vot a les persones que l'hagin d'utilitzar pes desplaçar-se.

La candidata de la CUP, Laia Estrada, en l'atenció a mitjans, ha ressaltat que l'incident de Rodalies també es relaciona "amb la manca de sobirania i la desídia d'uns governs que no s'han posat les piles". "Amb aquests trens, com li hem de dir a la gent que deixi de fer servir el cotxe?", s'ha qüestionat. Preguntada per la possibilitat que això afecti a la jornada de votació, la candidata ha dit que "òbviament" afectarà aquelles persones que s'havien de desplaçar, tot i que ha recordat que "en principi la gent vota al seu poble".

El candidat de C's, Carlos Carrizosa, i el del PSC, Salvador Illa, no han donat, fins al moment, cap declaració sobre l'incident d'aquest matí electoral a Rodalies.

Per altra banda, el candidat de VOX, Ignacio Garriga, ha fet servir l'incidència com a exemple el problema "d'inseguretat" que –ha dit- s'evidencia en el robatori de cable de coure que impedeix el funcionament normal de Rodalies al llarg d'aquest diumenge electoral. "És evident que hi ha un problema d'inseguretat. Quan no és el robatori de coure són els atracaments a la gent jove, les okupacions, i per això vull insistir als catalans que tenim una oportunitat històrica per canviar aquesta situació", ha dit.

De moment, cap comitiva judicial ha dit res al respecte sobre la incidència o no del "dret a vot" en la jornada electoral i de les incidències que hi puguin haver al final de la votació.