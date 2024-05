Com puc saber a quin col·legi electoral em toca anar a votar?

El pròxim diumenge 12 de maig se celebren eleccions a Catalunya. Si encara no saps a quin col·legi electoral has d'anar a votar, a continuació t'expliquem els diferents mètodes per consultar-ho:

Per mitjans informàtics:

A la pàgina web de l’INE, des del 19 de març, dia de publicació de la convocatòria. Es pot fer la consulta mitjançant el sistema Cl@ve o utilitzant un certificat electrònic.

De manera presencial:

Als ajuntaments : del 25 de març a l'1 d'abril exposen les llistes electorals vigents del seu municipi.

: del 25 de març a l'1 d'abril exposen les llistes electorals vigents del seu municipi. A la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, que disposa del cens actualitzat perquè es pugui consultar permanent. Cal demanar si s'està inclòs en el cens de les eleccions del 12 de maig de 2024.

Per telèfon:

Trucant al 900 343 232.

A més, l’Oficina del Cens Electoral envia a cada elector o electora una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar.

La targeta censal té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l’hora de votar.