La CUP perd més de 10.000 vots a Girona i admet els «mals resultats»

La CUP es queda amb només un diputat per Girona després de perdre més de 10.000 vots respecte a les autonòmiques de 2021 i ha estat la setena força més votada. Per tant, només serà Dani Cornellà el que representarà els cupaires de les comarques gironines al Parlament. Fins i tot, va semblar per un instant que Aliança Catalana podria prendre aquest únic escó cupaire a la província, ja que hi va haver un moment en el qual la formació de Sílvia Orriols es disputava aquest diputat per poc més de 600 vots. Finalment, la CUP va acabar conservant l’escó.

El candidat, Dani Cornellà, ha afirmat que eren uns «mals resultats», amb el vot de «l’esquerra independentista que ha retrocedit». Cornellà ha explicat que aquestes eleccions ha agafat a la CUP en un «procés de refundació» i que han «aguantat mínimament» aquest procés. Tot això, «pot servir per revitalitzar el projecte i poder arrelar més a nivell nacional». El candidat, a més, ha apuntat que un cop acabat aquest procés de refundació, la formació pretén «reconduir l’espai polític per ser una eina capaç d’aglutinar tot el que és l’independentisme d’esquerres» que ha patit un retrocés en aquestes eleccions autonòmiques.