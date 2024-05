El dia de reflexió del candidats gironins: Temps de Flors i estar en família

Després de dues setmanes molt intenses de campanya, que han comptat amb llargs debats; actes diaris i viatges per tota la província, els candidats gironins van aprofitar la jornada de reflexió d’ahir per «desconnectar». La majoria dels caps de llista van centrar les seves activitats al voltant de dos grans eixos: la inauguració de Temps de Flors i passar temps en família.

La candidata republicana, Laia Cañigueral, durant la jornada de reflexió. / DdG

El candidat independentista i cap de llista de la formació que va treure més diputats al Parlament de Catalunya per Girona (7), a les darreres eleccions autonòmiques, Salvador Vergés (Junts +), va aprofitar el matí per visitar l’exposició Temps de Flors. Vergés també va voler practicar una mica d’esport. Concretament, va sortir a córrer pels voltants de casa seva, la Vall d’en Bas, ja que el candidat assegura que durant aquests dies «ha trobat a faltar la muntanya», que és la seva «font d’inspiració i desconnexió». «La millor manera de carregar piles per a la jornada de diumenge», va afegir.

Sílvia Paneque (PSC) durant la jornada de reflexió. / DdG

La cap de llista d’Esquerra Republicana a les comarques gironines, Laia Cañigueral, va passar la jornada de reflexió «envoltada d’amistats i família». Durant el matí va assistir al vermut i presentació del llibre de Jenn Díaz, Violència en tres actes, organitzat pel col·lectiu Dones Republicanes. Posteriorment, va passejar per Girona gaudint de Temps de Flors amb la família.

La jornada de reflexió del candidat cupaire, Dani Cornellà / DdG

Per la seva banda, la candidata socialista, Sílvia Paneque, a més de fer acte de presència durant la inauguració de Temps de Flors, va reunir-se amb el seu grup municipal per preparar el ple de l’Ajuntament. Tanmateix, Paneque també va presenciar la inauguració de l’exposició d’aquarel·listes a Girona.

La jornada de reflexió del candidat de Vox, Alberto Tarradas / DdG

D’altra banda, el cupaire Dani Cornellà va anar al matí a comprar al mercat ecològic de Corçà i després va passejar per la Llera del Ter amb la família. Cornellà va fer sobretaula a la tarda i més tard es va quedar jugant amb el seu fill i arreglant l’hort que té a casa.

La jornada de reflexió de Jaume Veray. / DdG

Alberto Tarradas (VOX) va considerar que «no hi ha millor manera per aturar-se i reflexionar que estar a una cala de la Costa Brava, amb un bon llibre, gaudint amb amics del nostre entorn natural privilegiat».

El candidta dels Comuns per Girona, Eloi Badia, durant el dia de reflexió. / DdG

Jaume Veray, que durant aquesta campanya ha portat a les comarques gironines les personalitats més importants del PP, com Alberto Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, entre altres, va esmorzar amb la seva dona a la cafeteria l’Antiga, a la plaça del Vi de Girona, «com acostumen a fer els caps de setmana». Després, van visitar Temps de Flors i va dinar amb tota la seva família per celebrar l’aniversari d’una de les seves germanes. Finalment, el candidat popular va anar a la Festa de la Cervesa Artesana al barri de Germans Sàbat de Girona.

Pel que fa a Eloi Badia, el cap de llista dels Comuns, va aprofitar el matí de dissabte per estar amb el seu fill i veure un conte sonor infantil a la Biblioteca Ernest Lluch. El candidat tampoc no va deixar escapar l’ocasió per passejar per la capital de província per Temps de Flors.

Un punt d’inflexió

Els candidats gironins es van preparar així per conèixer avui els resultats d’unes eleccions que poden suposar un punt d’inflexió a la política catalana. L’entrada del primer partit d’ultradreta independentista al Parlament de Catalunya (Aliança Catalana), la possible creació d’un nou «tripartit» amb el PSC, ERC i els Comuns o saber si els partits independentistes que van abanderar «el procés» aconseguiran una altra vegada la majoria parlamentària, o no, són alguns dels punts claus que la població catalana resoldrà avui a les urnes.