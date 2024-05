Junts+ i ERC demanen a les juntes de Barcelona i Tarragona allargar la votació als col·legis afectats pels talls a Rodalies

ERC demana a les juntes electorals de Barcelona i Tarragona allargar l’horari de votació als col·legis afectats pels talls de Rodalies. La candidatura de Junts+ també ha presentat el seu escrit, en aquest cas demanant que s’allargui a totes les circumscripcions “pel mateix temps en què es trigui a restablir el funcionament normal del servei de Rodalies, gestionat pel govern espanyol, per assegurar l’exercici del dret fonamental de sufragi actiu de tota la població”. Un robatori de coure aquest diumenge provoca una afectació generalitzada al servei, la majoria de trens no poden entrar ni sortir de Barcelona i hi ha afectacions a tota la xarxa. El Govern ja ha alertat que aquesta situació afecta el dret de participació i de vot.