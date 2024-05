El Govern titlla la situació de Rodalies d’"intolerable" i avisa que afecta el dret a vot i participació

La vicepresidenta del Govern en funcions, Laura Vilagrà, ha titllat aquest diumenge la situació de Rodalies d’”intolerable i inacceptable” i ha avisat que afecta el dret a vot i participació en aquesta jornada electoral del 12-M. En roda de premsa des del Parlament per l’obertura dels col·legis electorals, Vilagrà ha contrastat justament la normalitat de l’inici de la jornada amb “el caos” de Rodalies. “Ens trobem en aquesta situació cada dia, però avui també i pot afectar el dret a vot”, s’ha queixat Vilagrà, que ha demanat al ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, que “actuïn i restableixin la normalitat, perquè la situació és greu i intolerable”.

La vicepresidenta ha dit que "sens dubte" afectarà el dret a vot i participació i ha lamentat que "avui també" hi hagi incidències coincidint amb una jornada "important". "La notícia del dia és el caos a Rodalies, una vegada més", ha afirmat.

Segons ha explicat el Govern, les vies afectades són moltes -R1, R2,R3,R4 i R11- i afecta "moltíssimes persones" a Catalunya. "L'afectació al dret a vot podria ser molt gran", ha indicat. Per ara, ha matisat, no tenen més informació al respecte i exigeixen tant explicacions com el restabliment del servei tan aviat com es pugui "pel bé de la jornada de votació".