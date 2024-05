Les juntes electorals provincials rebutgen allargar l'horari de votació

Les juntes electorals provincials de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona han rebutjat allargar l'horari de votació. Segons recull l'acord de l'òrgan electoral, que arriba després de la petició d’ERC, Junts+ i la CUP per a prolongar almenys una hora la votació pels incidents de Rodalies, si bé reconeixen que el succés ha afectat els electors a l'hora d'anar a votar, no hi ha cap justificació per prolongar el temps, que només es preveu amb "caràcter excepcional". Les juntes esgrimeixen que es desconeix la incidència real que ha pogut tenir i defensa que les línies s'han anat reparant i implementant plans de transport alternatiu. "A les 17.00 h l'afectació no és significativa i de cap manera es podria justificar la pròrroga sol·licitada".

La decisió de les juntes electorals provincials ha arribat després que la Junta Electoral Central els hagi passat la pilota de la decisió en una resolució feta pública menys d'una hora abans que haguessin de tancar els col·legis. Les juntes provincials havien elevat a la JEC la presa de decisió en un primer moment.

En un escrit de resposta a les territorials, fet després de rebre la petició d’ERC, Junts+ i CUP per a allargar el temps per a votar pels incidents de Rodalies Renfe. A la resolució, la JEC assegurava que les juntes electorals podrien prendre aquesta decisió “només excepcionalment en aquells casos en els que disposi de dades que li permetin apreciar que la inexistència de mitjans alternatius per a poder arribar a la mesa electoral dins l’horari legalment previst pugui afectar seriosament el desenvolupament ordinari de la votació”.

A més, la JEC remarcava que una pròrroga en l’horari de votació té un “caràcter excepcional” a la legislació, i recorda que només es preveu per a quan “s’hagi hagut d’interrompre la votació per absència de paperetes o per causa de força major”. D’altra banda, la resolució indicava que s’havia de tenir en compte que la suspensió del transport de Rodalies “es coneix des de primera hora del matí, amb temps per a buscar mitjans alternatius de transport” i afirmava que “per regla general els electors tenen la seva residència a prop de la mesa electoral on voten”.