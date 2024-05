L'extrema dreta independentista serà al Parlament

Aliança Catalana, la formació d'extrema dreta liderada per l'alcaldessa de Ripoll, tindrà representació al Parlament de Catalunya. A més del 90% del vot escrutat, obté dos diputats: un per Girona, un altre per Lleida i és a prop de sumar-ne dos per Barcelona.

Sílvia Orriols, cap de llista per Girona, ha arribat a la seu del partit al carrer Estansia de Ripoll cap als volts d'un quart de nou del vespre. L'alcaldessa i candidata al Parlament ha arribat a peu, somrient, i ho ha fet flanquejada pels seus col·laboradors més estrets. Un núvol de periodistes ha intentat immortalitzar el moment i no ha fet cap declaració. Un cop a dins el local, s'han escoltat crits de 'presidenta, presidenta' pels militants que l'esperaven.

Aliança Catalana ha estat el partit més votat en municipis ripollesos com Ripoll, Les Llosses i Campdevànol.

Aquest vespre, els resposables de la formació han impedit que una trentena de periodistes acreditats entraessin a la seu electoral de Ripoll.