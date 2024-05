Més de mig milió de gironins estan cridats avui a les urnes

Un total de 553.338 gironins estan cridats avui a les urnes per escollir els 17 diputats que els representaran durant els pròxims quatre anys al Parlament de Catalunya.

Segons les dades de la Generalitat, els electors gironins podran dipositar les seves paperetes en 386 col·legis i 868 meses arreu de la província. A les comarques gironines concorren en aquestes eleccions un total de 15 candidatures, amb 123 candidates i 132 candidats.

Dels 553.338 electors gironins, 25.260 resideixen a l’exterior. Gairebé 10.000 sol·licituds de vots per correu han estat acceptades, 9.686 des de l’Estat i 51 des de l’estranger, que suposen un 1,84% sobre el cens.

Aquesta xifra ha caigut considerablement respecte a les darreres eleccions catalanes, quan a Girona es van acceptar 25.334 sol·licituds des de l’Estat i 28 des de l’estranger, una xifra que suposava un 4,97% sobre el cens, segons dades de la Generalitat.

De fet, el Govern ha denunciat casos de catalans residents a l’estranger que no han pogut exercir el seu dret a vot. Divendres la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, va enviar una carta dirigida als ministres espanyols d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per denunciar la situació.

La consellera assegura que entre les reclamacions rebudes a través de la direcció general de la Catalunya Exterior i les delegacions del Govern a l’exterior, hi ha retards en la recepció dels sobres i certificats censals, manca de recepció de documentació, informacions contradictòries entre consolats sobre el procediment a seguir, o que alguns consolats encara exigeixen que els votants signin el sobre de votació vulnerant el principi del vot secret. «Cal simplificar els tràmits perquè tothom que vulgui i pugui votar, ho pugui fer amb les garanties necessàries», diu la consellera.

D’altra banda, les eleccions tindran dues novetats respecte a les darreres. D’una banda, tots els centres de votació disposaran per primer cop d’una tauleta per «agilitzar» la tramesa de dades, segons ACN. El Govern ha repartit tauletes als 4.108 representants de l’administració dels diferents col·legis que asseguraran la transmissió de dades de votació i participació durant la jornada electoral. Una altra novetat és que a través de l’app ‘Eleccions Catalunya 2024’ o la web es podrà consultar amb més detall el resultat de les votacions. En concret, per primera vegada en unes eleccions a l’estat espanyol, es donarà la informació en directe per cada col·legi electoral.

Subscriu-te per seguir llegint