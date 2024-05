Hi pot haver representants de partits polítics a la mesa electoral?

A Catalunya, sí que és possible que hi hagi representants de partits polítics a la mesa electoral. La legislació electoral contempla la presència de representants dels partits polítics a les meses electorals durant les eleccions.

En concret, la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que a cada mesa electoral hi ha d'haver un president, dos vocals i dos suplents. Aquests membres de la mesa són seleccionats entre la llista d'electors de la secció electoral corresponent. A més, la LOREG també estableix que cada partit, federació, coalició o agrupació electoral que presenti candidatures té dret a designar un representant per a cada mesa electoral.

Aquests representants dels partits polítics tenen la funció de supervisar el desenvolupament del procés electoral i garantir que es compleixin els principis de transparència, igualtat i legalitat. Poden fer observacions, formular reclamacions i presentar al·legacions en cas de detectar irregularitats o incidències durant el procés de votació, l'escrutini de vots i el recompte final.

És important assenyalar que els partits polítics han de designar els seus representants amb antelació i comunicar-ne la designació a la Junta Electoral corresponent. A més, la LOREG estableix una sèrie de requisits i prohibicions per als representants dels partits polítics a les meses electorals, com la neutralitat política mentre exerceixen les seves funcions i l'obligació de guardar el secret del vot.

Qui són els interventors que estan acreditats davant la Mesa, però que no en formen part?

Els interventors són persones designades pels representants de cada candidatura; aquestes designacions es poden dur a terme fins tres dies abans de l'elecció. Les candidatures poden nomenar dos interventors per cada mesa electoral.

Els interventors formen part de la Mesa electoral?

Un interventor de cada candidatura pot assistir a la Mesa i participar a les seves deliberacions amb veu però sense vot. A aquests efectes, els interventors de cada candidatura acreditats davant de la Mesa poden substituir-se entre si. Exerceixen la seva funció només davant de la Mesa en què estan acreditats.

Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions. On voten els interventors acreditats davant de cada mesa?

Els interventors voten a la Mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos al cens d'aquesta, sempre que figurin a la circumscripció corresponent a aquesta Mesa. En cas contrari, votaran per correu.

Què és un apoderat?

Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà, major d'edat i que estigui en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi que ostenti la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals. Es tracta de l'apoderat.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini a qualsevol Mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant de la Mesa, participant en les seves deliberacions amb veu i sense vot; en aquest cas i des que prengui possessió com a interventor davant de la Mesa ja no podrà exercir la funció d'apoderat.

Els apoderats s'han d'identificar com a tals exhibint les credencials i el document nacional d'identitat als membres de la mesa.