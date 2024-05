Puigdemont es veu en condicions de formar un "govern sòlid"

Carles Puigdemont aspira a ser investit i formar un Govern "d'obediència netament catalana". Després del llarg escrutini, el cap de llista de Junts+ ha comparegut des d'Argelers per a allargar la mà a ERC, instar-la a "refer els ponts" i convidar-la a una entesa per fer un possible un executiu plegats, que amb els números sorgits de les urnes hauria de ser en minoria i amb l'abstenció del PSC. Amb la caiguda d'ERC i la CUP, Puigdemont ha admès que no són els millors resultats de l'independentisme i per això també ha defensat que els resultats "obliguen a una reflexió massa temps ajornada sobre els efectes de la desunió i la manca d'estratègia compartida". I ha advertit que la repetició electoral seria una mala notícia.