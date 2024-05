Segur que aquesta nit està en risc la majoria independentista?

L’octubre del 2017 queda ja molt lluny. Fins i tot Carles Puigdemont ha proclamat que «els problemes complexos requereixen solucions complexes» i que «no hi ha solucions fàcils». De totes les fitxes es que juguen a la partida electoral d’aquest 12 de maig a Catalunya, la que pot sacsejar tot el tauler seria la pèrdua de la majoria independentista per primera vegada en 12 anys. Si la suma d’ERC, Junts i la CUP queda per sota dels 68 escons, l’equació de la investidura haurà d’incloure algun partit contrari al «procés», i això obrirà la porta a una etapa política que pivoti més al voltant de la gestió de l’autogovern que de la independència. De fet, aquestes mateixes formacions han frenat els seus programes i durant la campanya electoral. Però, realment poden perdre la majoria?

Abans del veto demoscòpic imposat per la llei electoral, les enquestes deixaven al filferro la majoria sobiranista. No la garantien, però tampoc no la descartaven. I endimoniaven l’equació donant la clau a Aliança Catalana, la primera marca independentista d’extrema dreta que es pot plantar al Parlament. Si de Sílvia Orriols en depèn la investidura, aquesta seria de facto inviable, llevat que Junts, ERC i la CUP se saltin el cordó sanitari signat per escrit.

Un matalàs de 7 escons

El 2021, els independentistes van obtenir el seu millor resultat, 74 escons, a causa de l’abstenció rècord (48,71%) que va provocar la pandèmia de la covid. Quatre anys abans, a les eleccions convocades via article 155 de la Constitució, després de l’1-O i la DUI i amb candidats a la presó, la participació es va disparar fins al 79% perquè els contraris a la secessió, més reticents a votar a unes autonòmiques, es van mobilitzar com mai. Junts, ERC i la CUP van assolir 70 diputats. És a dir, als dos escenaris més extrems de participació, l’independentisme va aconseguir resistir les victòries de Ciutadans i el PSC. Els sondejos situen aquesta vegada la mobilització al voltant del 60%, més semblant a la que solia donar-se abans del procés. I des de sempre, els partits nacionalistes, com ara el bloc independentista, han sumat majoria absoluta al Parlament encara que no arribessin al 50% dels vots.

Aquests precedents indiquen que per perdre els set escons que té de matalàs, la caiguda del vot independentista hauria de ser semblant a la que va tenir lloc a les municipals de l’any passat, quan va retrocedir fins al 42%. A les generals encara es va enfonsar més, però cal tenir en compte que aquests comicis són els més refractaris per a l’elector sobiranista. Des del 2010, el percentatge de paperetes d’aquest bloc a les autonòmiques oscil·la entre el 47% i el 49%, cosa que significa que les diferències d’una elecció a una altra han estat mínimes i que el que predomina és el traspàs de votants entre les mateixes formacions independentistes.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Jordi Muñoz, va elaborar una estimació dels transvasaments de vot que concloïa que 303.039 votants d’ERC, Junts i la CUP no van participar en les darreres eleccions generals, una important borsa d’electors la decisió dels quals aquest diumenge serà determinant per sostenir la majoria independentista. Dels 394.705 independentistes que van canviar de papereta entre les generals del 2019 i les del 2023, gairebé una tercera part (143.669) es van mantenir dins del bloc sobiranista, però la majoria van votar partits no secessionistes, sobretot el PSC, sempre segons la citada estimació. L’hegemonia independentista també dependrà de si aquesta proporció es manté o varia.

De cap a on s’han mogut aquesta setmana els abstencionistes del 2021 i els indecisos només en tenim pistes. Segons l’últim sondeig del GESOP per a El Periódico, al començament d’aquesta setmana el PSC era el partit que més abstencionistes atreia, però també el que consignava més indecisos, a més de tenir més votants que aquesta vegada es quedarien a casa que ERC, Junts i la CUP. En el cas de JxCat, també tenia un percentatge notable d’indecisos, però absorbia molt de vot de la resta de l’independentisme, especialment d’Esquerra.

Uns indecisos dispars

La majoria d’enquestes han mostrat una fotografia d’escons similar durant la campanya, però sí que hi ha hagut disparitat en el percentatge d’indecisos. Al començament de la campanya, el CEO el va estimar en un 36%. El GESOP reflectia dilluns passat un 17% d’indecisió, però aquell mateix dia el CIS elevava la dada fins al 30% i incloïa una pregunta en què un 40% dels catalans admetien que encara dubtaven qui votar. En una altra pregunta, tres de cada deu enquestats asseguraven que decidien el vot l’última setmana de campanya o la mateixa jornada de reflexió, quan resulta impossible saber a Espanya com evoluciona la intenció de vot.

Les diferències entre els candidats Salvador Illa, Carles Puigdemont i Pere Aragonès són aquesta vegada molt més àmplies que abans de les eleccions del 2021. Una setmana abans de les urnes, Illa treia 2,2 punts a Aragonès i va acabar guanyant-lo per 1,7 punts. Avui les enquestes atorguen al PSC entre 5 i 7 punts d’avantatge sobre Junts que, si descomptem el marge d’error, n’hi hauria prou per guanyar, però potser no per governar. I és que el procés no té qui el culmini, però ningú ha aconseguit fins ara enterrar-lo.