Tots els col·legis tenen tauletes per introduir dades, "per primera vegada" a Espanya

Les eleccions catalanes d'aquest diumenge tindran "per primera vegada" a Espanya tauletes a tots els centres de votació per introduir dades de l'escrutini de cada taula i col·legi, mentre que fins ara no tots els col·legis tenien tauletes.

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, va explicar ahir en roda de premsa que el dissabte anterior es va fer un simulacre i va funcionar, tot i que hi ha alternatives (sistema telefònic) per si fallessin les tauletes, que donen molta més agilitat i proporcionen dades en temps real.

A més d'introduir dades a les tauletes, els representants de l'Administració podran introduir una foto de totes les actes oficials de tots els col·legis i taules, per la qual cosa "amb IA es podrà acarar si hi ha cap error en relació amb la introducció de dades manualment".

DADES PER COL·LEGIS A WEB I APP

Continuarà havent-hi una web i una app gratuïtes per consultar dades (Eleccions Catalunya 2024), on "per primera vegada" hi haurà dades també per col·legis.

Els qui vetllaran per tota aquesta difusió de dades seran unes 500 persones del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que Vilagrà ha visitat aquest mateix dissabte abans de la roda de premsa.

UNS 2.700 COL·LEGIS I 9.000 TAULES

Hi haurà unes 80.000 persones implicades a les meses electorals (incloent-hi les suplents), que comptaran amb 5,8 milions de paperetes impreses i 6,2 milions de sobres.

VOT PER CORREU I A L'ESTRANGER

Hi ha 5.754.840 persones que poden votar aquest diumenge a les eleccions catalanes, entre residents a Catalunya i a l'estranger: a Catalunya són 4.051.040 a Barcelona, 528.077 a Girona, 300.148 a Lleida i 581.067 a Tarragona. I 294.508 persones poden exercir el dret des de l'estranger, de les quals ja han votat el 8,23% (24.233 persones), va dir dissabte.

Aquest 8,23% és "un percentatge una mica més alt del que era habitual en aquestes eleccions": Vilagrà ho va atribuir que des del 2022 s'ha eliminat el vot pregat (pel qual el votant havia de demanar la documentació), així que totes aquestes persones ja reben les paperetes de la seva demarcació al seu domicili de l'estranger, i també les poden baixar d'internet.

Pel que fa al vot per correu, Vilagrà també va dir dissabte que ja han emès el seu vot 106.031 persones, fet que suposa l'1,95% del cens.

Estan convocats per primera vegada a unes eleccions al Parlament 243.003 votants nous, després d'haver complert la majoria d'edat des de l'última cita electoral.

SEGURETAT

Pel que fa a la seguretat, aquest diumenge es mobilitzen fins a 7.300 policies (més de 3.000 agents locals i uns 4.300 mossos d'Esquadra), a més de vigilants municipals.

Cobreixen totes les escoles per garantir el dret a vot: el 56% d'aquests centres de votació estaran coberts per mossos i el 44% per policies locals.

RODES DE PREMSA

Vilagrà i la portaveu del Govern aniran compareixent davant la premsa durant diumenge. Compareixeran cap a les 10 per parlar de l'obertura de col·legis; cap a les 13.15h donaran primeres dades de participació (sobre dades de les 13), a més de les 18.15 (sobre dades de les 18), i "a partir de" les 22 aniran donant resultats provisionals, quan s'acostin al 100% de l'escrutini .