Cañigueral (ERC): «Hem entès el missatge i toca treballar des de l’oposició»

La davallada d’ERC no ha estat una excepció a Girona. Els republicans aconsegueixen dos escons a les comarques gironines -la meitat que en les darreres eleccions- i passen a ser la tercera força a la demarcació.

«Som conscients que no és un bon resultat ni per ERC, ni pel país», ha assegurat la cap de llista d’Esquerra Republicana al Parlament per la circumscripció de Girona, Laia Cañigueral.

La candidata dels republicans ha afirmat que «hem entès el missatge i ara ens toca encarar una nova etapa treballant des de l’oposició». A més, Cañigueral ha admès que «en els pròxims dies haurem de prendre les decisions en conseqüència al suport que hem obtingut i, per tant, reflexionarem».

La cap de llista d’ERC a Girona va aprofitar la seva valoració dels resultats per manifestar que «estem preocupats per l’augment de l’extrema dreta i l’espanyolisme, tant a Girona com arreu de Catalunya». «És una situació que entre tots hem de ser capaços de donar resposta i revertir», ha afegit.

Cañigueral ha agraït a totes les persones que van participar en la campanya i «a totes les persones que ens han donat suport a les urnes». «Som un partit amb 93 anys d’història. Sempre hem estat al costat de la gent i al costat de Catalunya, i ara també ho continuarem estant», ha conclòs.