Eleccions a Catalunya 2024, en directe | Informació i resultats del 12M

L’independentisme perd més de 90.000 vots

Els partits independentistes han obtingut 1,36 milions de vots en les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M, 90.000 menys que els 1,45 milions que van sumar en els comicis de l’any 2021. Aleshores l’independentisme va superar el 50% dels suports (51,3%), mentre que amb els resultats d’aquest diumenge retrocedeix fins al 43,3%. El creixement de Junts, amb poc més de 100.000 vots respecte el 2021, i els 118.000 vots obtinguts per Aliança Catalana, no han pogut compensar la pèrdua de de 179.579 vots d'ERC, i uns altres 62.000 de la CUP. A la capital catalana el suport a les formacions independentistes és del 40% i Badia del Vallès torna a aparèixer com la ciutat mitjana amb menys suport electoral a aquests partits, amb un 15%.