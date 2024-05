Els noms dels diputats de la quinzena legislatura del Parlament

Els resultats de les eleccions dibuixen un nou mapa a l'hemicicle del Parlament i els noms a qui correspon cada escó segons les llistes presentades per a cada partit. Però també hi poden haver renúncies. El primer en fer-ho ha estat el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, després de la davallada del seu partit. Aragonès ha anunciat que no agafarà l'escó i abandona la "primera línia política". Una vegada les Juntes Electorals Provincials facin l'escrutini definitiu i els diputats siguin proclamats electes, hauran de presentar tota la documentació per tenir la plena condició de diputats. En les pròximes setmanes hi pot haver canvis ja que és habitual que si algun diputat és nomenat conseller, deixi la seva acta de diputat.

El PSC ha aconseguit 28 diputats per la circumscripció de Barcelona: Salvador Illa Roca, Alícia Romero Llano, Ramon Espadaler Parcerisas (Units), Esther Niubó Cidoncha, Ferran Pedret Santos, Rocío Garcia Pérez, Pol Gibert Horcas, Sara Jaurrieta Guarner, David Pérez Ibáñez, Eva Candela López, Raúl Moreno Montaña, Beatriz Silva Gallardo, Jordi Riba Colom, Eva Menor Cantador, Cristòfol Gimeno Iglesias, Imma Ferret Raventos, Guillem Sánchez Prat, Elena Díaz Torrevejano, Antoni Poyato Rodríguez, Sabrin Araibi Marachi, Ernesto Carrión Sablich, Concepcion Jiménez Cruz, David González Chanca, Andrea Zapata Alfonso, José Ignacio Aparicio Ciria, Susana Martínez Heredia, Mario García Gómez i Natàlia Fabián Corbacho.

A la demarcació Tarragona, el PSC ha guanyat amb 6 diputats i entren a formar part com a diputats del Parlament: Rosa Maria Ibarra Ollé, Alberto Bondesio Martínez, Joaquim Paladella Curto, Ivana Martínez Valverde, Christian Soriano García i Lidia Ferré Ferré.

Els socialistes han obtingut 4 representants a Girona: Sílvia Paneque Sureda, Victor Puga López, Mònica Ríos García i Francesc Jesús Becerra Ramírez.

Finalment, a Lleida, el PSC ha tret 4 diputats: Òscar Ordeig Molist, Judit Alcalá González, Manel Ezquerra Tomàs i Neus Comes Pon.

Els 35 diputats de Junts+

El segon partit amb més diputats al Parlament és Junts+ amb un total de 35. A la demarcació de Barcelona n'ha obtingut 18: Carles Puigdemont i Casamajó, Anna Navarro i Descals, Josep Rull i Andreu, Anna Erra i Solà. Albert Batet i Canadell, Ennatu Domingo i Soler, Josep Rius i Alcaraz, Judith Toronjo i Nofuentes, Agustí Colominas i Companys, Glòria Freixa i Vilardell, Jaume Giró i Ribas, Mercè Esteve i Pi, Lluis Puig i Gordi (que està a Brussel·les), David Saldoni i de Tena, Montserrat Ortiz i Martí, Antoni Castellà i Clavé, Joan Canadell i Bruguera i Francesc de Dalmases i Thió.

A la demarcació de Girona, Junts+ ha guanyat les eleccions amb 7 representants: Salvador Vergés i Tejero, Carme Renedo i Puig, Isaac Padrós i Suárez, Sònia Martínez i Juli, Maite Selva i Huertas, Mª Àngels Planas i Crous i Jordi Munell i García.

A Lleida, també ha guanyat Junts+ amb 5 diputats: Jeannine Abella i Chica, Ignasi Prat i Sarri, Anna Feliu i Moragues, Jordi Fàbrega i Sabaté i Rosa Jové i Montañola.

Finalment, a Tarragona, la candidatura de Carles Puigdemont ha tret 5 escons: Mònica Sales i De la Cruz, Jordi Bertran i Luengo, Joaquim Calatayud i Casals, Noemí Nieto i Fumanal i Irene Negre i Estorach.

ERC cau fins als 20 diputats

La candidatura del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha perdut 13 diputats respecte a les eleccions del 2021 quedant-se amb 20. I Aragonès ja ha anunciat que no agafarà l'acta de diputat i abandonarà la "primera línia política". A la demarcació de Barcelona n'ha obtingut 12: Laura Vilagrà Pons, Josep Maria Jové Lladó, Najat Driouech Ben Moussa, Joan Ignasi Elena Garcia, Ester Capella Farré, Carles Campuzano Canadés, Tània Verge Mestre, Ruben Wagensberg Ramon (que està a Suïssa), Mar Besses Casanova, Jordi Albert Caballero, Ana Balsera Marín i Juli Fernández, que entra per la renúncia d'Aragonès. Així doncs, 5 consellers de l'actual Govern seran diputats

A la demarcació de Girona, ERC s'ha quedat amb 2 representants: Laia Cañigueral i Olivé i Jordi Viñas i Xifra.

A Lleida, els republicans s'han quedat amb 3 diputats: Marta Vilalta i Torres, Josep Vidal i Bringué i Montserrat Bergés i Saura.

Finalment, a Tarragona, ERC també n'ha tret 3: Raquel Sans Guerra, Albert Salvadó Fernández i Irene Aragonès Gràcia.

El PPC passa a ser el quart partit del Parlament

La llista encapçalada per Alejandro Fernández ha crescut fins als 15 escons, 12 més dels que tenia, superant a Vox. A la demarcació de Barcelona n'ha aconseguit 11: Alejandro Fernández Álvarez, Manuel Reyes López, María Ángeles Esteller Ruedas, Santi Rodríguez Serra, Rosa del Amo Hernández, Hugo Manchón García, Juan Fernández Benítez, Eva García Rodríguez, Miriam Casanova Domènech, Alberto Villagrasa Gil, Cristian Escribano Ramírez i Pau Ferran Navarro.

A Girona, els populars han obtingut 1 representant, el cap de llista per a aquesta demarcació Jaume Veray Cama. A Lleida, un diputat més, Montse Berenguer Messeguer. I dos per Tarragona: Pere Lluís Huguet Tous i Lorena Roldán Suárez. Així doncs, la també exmembre de Cs es manté una legislatura més com a diputada de la cambra catalana.

Vox manté els 11 escons

El partit d'extrema dreta de Vox manté els 11 diputats al Parlament que tenia fins ara. N'ha aconseguit 7 per a la demarcació de Barcelona i la majoria repeteixen: Ignacio Garriga Vaz De Concicao, María Elisa García Fuster, Joan Garriga Doménech, Manuel Jesús Acosta Elías, Mónica Lora Cisquer, Júlia Calvet Puig i Andrés Félix Bello Sanz. Per Girona entra com a diputat Alberto Tarradas Paneque, per Lleida Rafael Villafranca Mercé i, finalment, 2 per Tarragona: Sergio Macián de Greef i Javier Ramírez Gutiérrez.

Els comuns es queden amb 6, perdent-ne 2

La candidatura de Jéssica Albiach s'ha quedat amb 6 escons a la cambra catalana, dos menys que els que va aconseguir el 2021. Tots 6 són de la demarcació de Barcelona: Jéssica Albiach Satorres, Lluís Mijoler Martínez, Andrés García Berrio, Susana Segovia Sánchez, David Cid Colomer I Núria Lozano Montoya. I no han aconseguit cap diputat a Tarragona, Lleida ni Girona.

La CUP perd més de la meitat dels diputats

Els anticapitalistes han obtingut en aquestes eleccions 4 escons, 5 menys que els que tenien fins ara. 3 corresponen a la demarcació de Barcelona: Laia Estrada Cañón, Laura Fernández Vega i Maria Pilar Castillejo Medina. En queda fora el fins ara diputat de la CUP Xavier Pellicer. L'altre representant de la CUP que entra al Parlament correspon a la demarcació de Girona, Dani Cornellà Detrell que repetirà com a diputat.

Irrupció d'Aliança Catalana

El partit d'ultradreta independentista Aliança Catalana entra per primera vegada al Parlament amb 2 escons. Un correspon a la demarcació de Girona, i és per a la cap de llista Sílvia Orriols Serra. I l'altre escó és a la de Lleida, que és per a Ramón Abad Gimeno.

Accés a la plena condició de diputats

Per accedir al ple exercici de la condició de parlamentaris, els diputats proclamats electes han de lliurar al registre del Parlament la documentació següent: la credencial expedida per la Junta Electoral; l’escrit de promesa o jurament de respectar la Constitució i l’Estatut; la declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials i dels càrrecs públics que exerceixen, i la declaració de béns, que ha de detallar el seu patrimoni. Els diputats poden lliurar personalment aquesta documentació o delegar-ne la tramitació al personal del grup del qual formaran part.

Declaració de tolerància zero

D’altra banda, en compliment del Pla d’igualtat del Parlament, els diputats han de fer públic si subscriuen o no una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament psicològic o sexual.

A més, en compliment del Codi de conducta dels membres del Parlament, els diputats també han de presentar una declaració d’interessos econòmics en el termini de dos mesos des de la constitució de la cambra.

Constitució dels grups parlamentaris

Els grups parlamentaris s’hauran de constituir en el termini de vuit dies hàbils a partir de l’endemà de la constitució del Parlament, que serà com a màxim el 10 de juny. amb un escrit adreçat a la Mesa que han de signar tots els diputats que volen constituir el grup i en què han de fer constar la denominació del grup, els noms de tots els membres i els de les persones que els representen.

Per cada partit, federació o coalició electoral només es pot constituir un grup. Els grups han d’estar integrats per un mínim de cinc diputats, i les formacions que n’han obtingut menys de cinc s’integren al grup mixt. En el grup mixt es poden constituir subgrups parlamentaris, integrats per un mínim de tres diputats pertanyents a un mateix partit, federació o coalició electoral.