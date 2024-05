Un error informàtic provoca la publicació incorrecta dels resultats poble a poble de l’edició paper de Diari de Girona

Un error informàtic produït dilluns a la matinada va fer que els resultats dels municipis de les comarques de Girona i les principals ciutats de Catalunya publicats a l’edició en paper de Diari de Girona siguin incorrectes (pàgines 7,20,21 i 22). La fallada es va produir pocs minuts abans del tancament de l’edició, el que va fer impossible poder rectificar-la. Demanem disculpes a tots els nostres lectors per les molèsties ocasionades per aquesta involuntària equivocació. Per conèixer les dades reals es pot accedir a la nostra edició digital www.diaridegirona.cat o consultar l’edició de paper de demà dimarts, on es publicaran els dos llistats amb les dades correctes.