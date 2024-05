Junts guanya a Girona, el PSC en suma un, patacada d’ERC i Aliança i PP entren amb 1

La marca de Junts i el nom de Carles Puigdemont continuen imposant-se a les comarques Girona on va imposar-se amb set diputats, el mateix resultat que en els anteriors comicis. Els socialistes, seguint la tònica de tot Catalunya, a Girona també van pujar i van passar de tres a quatre escons. Esquerra va perdre la meitat dels representants passant de quatre a dos, Vox va mantenir un electe, mentre que el PP va recuperar un representant perdut en els anteriors comicis, la CUP va perdre un dels dos escons i Aliança Catalana va aconseguir un diputat, el de la seva líder, Sílvia Orriols, i va quedar en quarta posició.

JUNTS

La victòria de Junts era més que probable a la terra de Carles Puigdemont i així va ser, repetint el nombre de diputats, set. La llista encapçalada per Salvador Vergés va tenyir de blau pràcticament tot el mapa municipal ja que es va imposar en la gran majoria poblacions gironines. L’augment de vot apropar-se als 14.000, passant d’uns 90.000 suports a unes 104.000 paperetes, que signifiquen un percentatge respecte al total de vots d’un 35% aproximadament.

PSC

Els socialistes a l’alçada a tota Catalunya, també van tenir en Girona un dels puntals. Van assolir la segona posició amb la llista encapçalada per la portaveu socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, que va sumar un representant als resultats dels anteriors comicis i arribant als tres escons. Va incrementar els seus suports en més de 16.000 electors per arribar fins als més de 58.000 vots.

ERC

Mentre que al PSC la dinàmica va ser positiva a tot Catalunya, a Esquerra va ser negativa també a tot Catalunya. A Girona van passar de ser la segona a la tercera força i van perdre la meitat dels diputats, quedant-se amb tan sols dos: l’actual delegada de la Generalitat, Laia Cañigueral, i l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. El 2021 havien obtingut uns 58.900 vots i en aquestes eleccions es van quedar en uns 35.700 suports. Un descens notable. El descens va fregar els 25.000 vots i va quedar-se en un 12% dels vots.

ALIANÇA CATALANA

Aliança Catalana, el partit de l'alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols, que a més es presentava per la demarcació de Girona, va aconseguir entrar al Parlament amb dos representants, un dels quals la mateixa Orriols. Ho va fer un percentatge superior al 9%, amb més de 26.000 vots.

PP

El Partit Popular venia de molt avall després de diversos comicis amb mals resultats. La formació encapçalada a Girona per Jaume Veray va obtenir un diputat, fet que no succeïa des del 2015. El partit havia esmerçat molts esforços a la demarcació amb la presència a la província de líders destacats a nivell estatal com Alberto Nuñez Feijóo o Isabel Ayuso, que van acabar de catapultar la formació que va obtenir el 6,5% dels vots.

VOX

L’ultradreta de Vox va mantenir el seu representant gironí al Parlament de Catalunya, Alberto Tarradas. Va obtenir uns 19.000 vots, una xifra una mica superior als anteriors comicis i que van suposar tenir un 6,3% dels vots totals.

CUP

La CUP va perdre uns 10.000 suports i això va comportar la pèrdua d’un dels dos diputats de la formació independentista que es queda amb tan sols un escó, el de Dani Cornellà. Aquest descens, equiparable al que va patir a la resta de Catalunya, va provocar que el partit que les darreres eleccions havia quedat en quarta posició ara hagi quedat setena sense aconseguir arribar al 5% del total de vots.

COMUNS

Els comuns continuen sense aconseguir esgarrapar prou vots per obtenir un representant per la província de Girona. La candidatura d’Eloi Badia va quedar lluny dels vots que li haurien permès obtenir la representació. Van quedar-se amb un 3,2% dels vots totals.

CIUTADANS

Els resultats de la formació taronja van quedar en anècdota no arribant ni a un miler de vots sumant els 221 municipis gironins, que representa un 0,3% del total. Van ser superats fins i tot pel PACMA (Partit Animalista amb el Medi Ambient) que encapçalava Aitziber Sáez de Buruaga i Alhora, amb Marc Cassany al capdavant.