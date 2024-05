Junts mana a totes les comarques i s’imposa en set de les vuit capitals

Junts recupera l’hegemonia a les comarques gironines, de la mateixa manera que ERC, i també la CUP, les altres formacions independentistes que tenien fins ara representació, pateixen un càstig prou sever, perdent entre totes dues més de 35.000 vots. La figura de Carles Puigdemont es va imposar en les vuit comarques de Girona (tot i que al Ripollès, l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols va quedar-se a 760 vots d’impedir-ho), i si parlem de capitals de comarca, Junts va guanyar en totes llevat de Ripoll, on en aquest cas sí, el triomf va ser clar per a l’alcaldessa, que també va veure guanyar el seu grup a Les Lloses i Campdevànol. El PSC va ser segon al Gironès, l’Alt i el Baix Empordà, i a la Selva, mentre que ERC va ocupar aquesta posició al Pla de l’Estany i la Cerdanya.

A Girona les eleccions les va guanyar Junts, amb 103.000 vots, per davant de PSC (58.000) i ERC (35.600). En clau independentista, la formació de Puigdemont surt molt reforçada, perquè guanya prop de 14.000 sufragis, mentre Esquerra en perd prop de 25.000 i la CUP se’n va deixar 10.000. Els socialistes també van pujar en suports, a la província, uns 16.000, igual com el PP va créixer a la vora de 14.000. A Girona ciutat Junts (14.300 vots) va guanyar amb claredat per davant del PSC (8.400), ERC i PP. El grup de Puigdemont també va ser majoritari, entre d’altres, en localitats com Anglès, Calonge, Cassà, Castell-Platja d’Aro, l’Escala, Llagostera, Palafrugell, Vidreres, Palamós, Torroella i Sant Feliu de Guíxols. Per la seva banda el PSC va ser la llista preferida a localitats com Blanes, Lloret, Portbou, Roses, la Jonquera, Santa Llogaia, Sant Miquel de Fluvià i Salt. A Figueres, escrutat el 97%, Junts i PSC eren primer i segon, però Vox figurava tercer, seguit d’Aliança Catalana i PP. ERC es veia relegada al sisè lloc. A Vilamalla, per altra banda, hi va haver empat en la victòria: PSC i Vox van obtenir 116 vots cada un, i a Gombrèn la igualada va ser entre Aliança Catalana i Junts (26-26). L’únic municipi gironí on es va imposar ERC va ser Vallfogona, amb tres vots més que Junts (47-44).

Capítol a part es va escriure a Ripoll, municipi que continua entregat a Aliança Catalana, el partit de la seva alcaldessa, Sílvia Orriols. En les municipals d’ara fa un any la formació d’extremadreta va multiplicar per sis el seu únic regidor (1.401 vots, per 760 Junts) i va acabar governant per la inacció de la resta de forces amb representació, que no van trobar la manera de frenar-ho. Ahir Aliança Catalana va tornar a ser clarament la força més votada al municipi, encara amb més paperetes que les municipals, 1.559, molt per sobre de Junts (1.060), que va quedar en segon lloc. A Ripoll l’ultradreta que representa Vox, en canvi, és minoria: 148 vots. I una darrera curiositat. A la Garrotxa, la formació d’Orriols va ser la segona llista més votada, només superada per Junts, amb el PSC en tercer lloc i ERC relegada al quart.

L’última cita electoral havien sigut les generals del juliol passat, on el PSC va arrasar a la majoria de capitals de comarca en detriment de Junts. Un cop per a les formacions independentistes: els socialistes es van imposar en nombre de vots a tota la província i van ser la llista més votada en la majoria de grans ciutats. Aquella victòria del PSC es va edificar sent la candidatura més votada en totes les capitals de comarca gironines excepte Banyoles, i en el aclaparador domini a La Selva i l’Alt Empordà.

Subscriu-te per seguir llegint