Les quatre sortides que té ERC després de la desfeta electoral: d'investir a Illa al bloqueig

Les eleccions catalanes han deixat un escenari endimoniat per a ERC. D'una banda, els republicans han aconseguit un mal resultat que ha passat per damunt del president Pere Aragonès i que ara hauran d'analitzar i treure conclusions. De l'altra, tenen la clau per desencallar la legislatura, però només per fer president Salvador Illa, una opció difícil de pair per a una part dels seus militants i electors. Després del 12-M, ERC té un total de quatre sortides possibles al seu abast. La part bona és que depenen d'ells mateixos per triar quina i, la dolenta, és que cap és netament positiva. Totes tenen pros i contres.

Investir Illa i entrar al Govern

La primera opció és revalidar el tripartit d'esquerres que ja va governar Catalunya entre el 2003 i el 2010. Seria un Govern PSC, ERC i Comuns que tindria un suport de 68 diputats al Parlament, la majoria absoluta suficient per anar tirant. Aquesta sortida permetria als republicans aguantar al Govern, conservar una part dels seus alts càrrecs i també una influència directa a les polítiques públiques de Catalunya. El problema és que ERC veu el PSC com el rival a batre, i no com un soci amb qui anar de bracet quatre anys. A més, el tripartit de principis de segle va deixar un mal record a les files republicanes, ja que els va portar a una patacada electoral similar a la d'aquest diumenge. A les catalanes del 2010, l'últim any del tripartit, van passar dels 21 diputats a 10.

Investir Illa i quedar-se a l'oposició

Una segona opció seria votar a favor de la investidura d'Illa, però en lloc de formar un govern de coalició, quedar-se a l'oposició. Això permetria a ERC fer exactament el que el PSC ha fet durant la legislatura passada a Aragonès. Influir el Govern des de fora i sense exposar-se gaire: quan a ERC li convingui, arribar a acords amb els socialistes i, quan no, desgastar l'executiu d'Illa i fer-lo perdre votacions a la Cambra. Aquesta opció faria que ERC renunciés a una quota important de poder a l'administració, però li permetria erigir-se com l'àrbitre de la legislatura. Illa, fent aquest paper, ha guanyat les eleccions de diumenge.

Rebutjar Illa i oferir els seus vots a Puigdemont

Aquesta és l'opció menys probable: oferir els seus vots a Carles Puigdemont per intentar una investidura alternativa a la d'Illa. Serviria per exhibir que és el reinici d'una certa unitat sobiranista, inexistent els darrers anys, però és el camí menys probable. En primer lloc, perquè les relacions entre Junts i ERC estan trencades des que els postconvergents van trencar el Govern el 2022, per això, pensar que ara poguessin pactar una investidura i un Govern, és poc realista. A més, convé recordar que és una fórmula que ara com ara no suma i necessitaria que IIla s'immolés i renunciés a ser president. Massa caramboles per pensar que és un camí factible.

Mantenir una posició de bloqueig

Ara com ara, l'opció que ha triat ERC és mantenir-se al marge de qualsevol investidura, un fet que causa un bloqueig i acosta Catalunya a la repetició electoral. El seu argument és que el PSC i Junts han quedat en primera i segona posició i que els hi competeix entendre's, cosa improbable que passi. Aquest dilluns, en el comiat, Aragonès ha dit que el seu partit no hi serà per "facilitar" una investidura del PSC i que tampoc participarà en altres operacions. "Estarem a l'oposició", ha conclòs. Aquesta és una posició que ara se sosté, però que no és segur que envelleixi bé. El motiu és que, davant d'una repetició electoral, l'escenari es podria polaritzar més entre el PSC i Junts i, en conseqüència, provocar una nova reculada d'ERC. En aquest cas, als republicans els convindria arribar a un acord davant que tornar a les urnes.

