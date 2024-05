La Catalunya de l'extrema dreta: els municipis on més vots han sumat Aliança Catalana i Vox

L'extrema dreta va aconseguir aquest diumenge major representació en el Parlament de Catalunya de la qual ja tenia. Vox va aconseguir mantenir els seus 11 escons i Aliança Catalana (AC) va irrompre en la Cambra amb dos diputats. Malgrat que té posicions totalment divergents quant a la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat, totes dues formacions coincideixen en un discurs xenòfob. Això no els ha impedit (pot ser que al contrari) aconseguir l'11,47% dels vots (7,69% els va collir Ignacio Garriga i un 3,78% Sílvia Orriols). I els seus resultats van ser millors en més de 60 municipis en els quals van superar el 20% de les paperetes. L'exemple paradigmàtic va ser Ripoll, base de Aliança Catalana.

Almenys un de cada cinc habitants de 67 municipis catalans van optar per votar a Vox o a Aliança Catalana. Figueres és la localitat amb major nombre de votants (27.657) en la qual un 21,73% va fer costat a una candidatura de l'extrema dreta, seguit d'Olot (23.737), amb un 20,1%. No obstant això, hi ha diferències, a Figueres totes dues formacions van quedar pròximes al 10%, mentre que a Olot va despuntar AC amb el 15,44%.

El cas contrari és el del següent municipi en població, Vila-seca (15.828 censats) on Vox va aconseguir el 18,93% dels vots i AC el 1,53%. Més anivellat va estar a Roses (11.482) amb un 12,54 per a la formació de Garriga i un 9,13 per a la d'Orriols.

Ripoll, la base d'AC

Per sota dels 10.000 votants, la primera ciutat amb un major nombre de persones que van triar a una d'aquestes dues formacions és Ripoll que, a més, està en el podi de les localitats amb major vot a l'extrema dreta. Un terç de la seva població es va decantar per Orriols que, a més de ser la candidata d'AC, és l'alcaldessa d'aquest municipi després de les últimes eleccions municipals. En aquest cas, la presència de Vox és residual, del 3,14%. No obstant això, la suma de totes dues forces col·loca a Ripoll amb un 36% de vots d'extrema dreta. Percentatges molt similars tenen Les Lloreses i Ogassa, tots dos municipis confrontants a Ripoll.

Entre les localitats entre 1.000 i 5.000 votants hi ha 13 en les quals Vox i AC han tingut una presència superior al 20%: Vilafant, el Pont de Vilomara i Rocafort, la Pobla de Mafumet, Campdevànol, Sant Joan les Fonts, Castellgalí, Sant Quirze de Besora, Bellvís, Peralada, el Montmell, Fogars de la Selva, Avinyonet de Puigventós, la Vall de Bianya. La llista la completen 49 municipis de menys de 1.000 habitants.

