Paneque: «El projecte del PSC ha arrelat, es consolida i creix a comarques gironines»

Eufòria i satisfacció a la seu del PSC de la ciutat de Girona després de la victòria socialista a Catalunya. Més encara, quan ha acabat de parlar la candidata Sílvia Paneque, que va coincidir amb el moment que la formació ha guanyat un escó a Junts a Lleida i en sumava un total de 42 (els que ha aconseguit finalment) amb el 95% escrutat.

D’aquests 42 diputats totals, el PSC n'ha sumat quatre a la província de Girona. Així, entren al Parlament Sílvia Paneque, Víctor Puga, Mònica Ríos i Jesús Becerra. N’és un més que a les eleccions de 2021, ja que ha guanyat més de 16.000 vots des de llavors, fet que li ha permés convertir-se en la segona força més votada, un fet que no passava des de les eleccions de 2010. Han estat més de 58.000 persones que els han donat confiança a les comarques gironines i han superat en nombre de vots a ERC respecte a les últimes autonòmiques. L’últim diputat, el quart, l'ha guanyat a Aliança Catalana (que en va assolir un) quan es portava gairebé el 63% escrutat.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque ha afirat que estaven «molt satisfets d’haver contribuït des de comarques gironines a aquesta victòria socialista amb un diputat més i reforçant el projecte» a la província. Per Paneque, això significa «ampliar la representació», però especialment demostra que «després de molts anys», el projecte socialista «ha arrelat, es consolida i creix a comarques gironines després d’un cicle electoral molt positiu».

La candidata a Girona ha afegit que el projecte «està arrelant de forma contundent i clara» a la província» i ho demostren les victòries «a Girona ciutat», en les passades eleccions municipals, «a tota la línia de la costa» i aquesta d’avui arreu de Catalunya en les autonòmiques.

«Moment històric»

Paneque també ha fet menció a la victòria que va aconseguir el PSC a Catalunya. «És la segona vegada que el PSC guanya les eleccions al Parlament i en aquest cas ho ha fet amb una contundència i una victòria històrica, no només en vots, sinó també en escons», ha dit. A més, ha afegit que era un «moment històric» i que no hi havia «cap força per darrere del PSC que de manera raonable pugui governar amb aquests resultats».