La participació se situa a nivells d'abans del procés

La participació a les eleccions autonòmiques d’ahir va créixer un 6,68% respecte els comicis de 2021, que havien registrat la xifra més baixa de la història coincidint amb la pandèmia de la covid-19. Ahir van anar a votar més de 3,1 milions de catalans, que representen gairebé un 58% del cens. En canvi, l’abstenció es va situar en un 42%.

La participació va créixer a les quatre demarcacions catalanes. On més ho va fer va ser a Barcelona, on va arribar fins al 58,54%, mentre que a Girona es va situar en un 57,23%, a Lleida en un 56,42% i a Tarragona en un 55,51%. Però malgrat aquesta remuntada respecte el 2021, la participació d’ahir se situa molt per sota de les eleccions de 2017, convocades per Mariano Rajoy i que van rebre la participació del 79% del cens. Les dades d’ahir també queden lluny de les catalanes de 2015, quan s’havia arribat pràcticament al 75% de participació.

En canvi, aquest 57,97% s’aproxima molt més a les dades de participació que acostumaven a registrar els comicis abans del procés independentista: la xifra del 2010, per exemple, va ser del 58,78%, mentre que el 2006 es va situar en un 56,04%.

El caos ferroviari que es va viure ahir a Rodalies va fer que Junts i Esquerra demanessin a la Junta Electoral que allargués els horaris de votacions per tal de garantir el dret a participació a totes les persones que s’havien quedat «penjades». Després que les Juntes provincials passessin primerament la decisió a Madrid, finalment van descartar aquest allargament horari.

Després de repassar els resultats electorals i la composició del Parlament de la propera legislatura, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va recordar en una compareixença que les dades oficials dels comicis es faran públiques el proper divendres. El 17 de maig finalitzarà el recompte amb la totalitat del vot per correu i dels residents a l’estranger.

Vots en blanc i nuls

Pel que fa als vots nuls, aquests van representar el 0,83% del total (una mica menys que l’any 2021), mentre que els vots en blanc van representar un 1,13% del total (amb un lleuger creixement respecte els últims comicis).