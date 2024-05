El PP celebra els resultats a Girona: «Hem tornat»

«El Partit Popular ha tornat a Girona. Hem tornat!». Així ha iniciat aquest diumenge la seva intervenció davant els mitjans el cap de llista del PP per Girona, Jaume Veray, després de conèixer que els populars gironins tindran un representat al Parlament.

«Girona tindrà la veu del PP al Parlament, els gironins poden tenir clar que serem la seva veu. Representarem els interessos de tots, no només d’aquells que ens han votat», ha assegurat Veray. «Hi som, hi hem sigut i hi serem».

El PP ha aconseguit sumar fins a 19.437 vots a les comarques gironines, 13.937 més en comparació amb els darrers comicis. «Hem superat una anomalia, la que el Partit Popular no tingués representació al Parlament de Catalunya», ha afirmat Veray.

El candidat dels populars a Girona ha remarcat que la formació té «un projecte per a les nostres comarques, però també tenim un projecte per a Catalunya». Per a Veray «això no és una victòria només del PP, és la victòria del seny».

El cap de llista del PP per Girona, ha centrat part del seu discurs per mostrar el seu agraïment a totes aquelles persones que han participat en la campanya. «Vull agrair al Partit Popular en la seva màxima extensió i en la seva plenitud». Veray considera que la formació «s’ha bolcat en aquesta campanya» i una mostra ha estat la presència de diferents líders nacionals del partitcom el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo o la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre d’altres. «Això demostra que quan el partit es bolca els resultats surten», ha assegurat Veray, que ha tancat el seu discurs al crit de: «Visca Girona, visca Catalunya i viva Espanya».