De la sociovergència al tripartit: el complicat escenari postelectoral

Els partits catalans encaren un escenari postelectoral complicat. El clar vencedor dels comicis, Salvador Illa (PSC), podria intentar un tripartit d’esquerres amb ERC i comuns, que sumaria 68 diputats, o una sociovergència amb Junts, que n’obtindria 77. Cap de les dues opcions, tanmtaeix, es presenta fàcil. Després de la desfeta republicana, Pere Aragonès va anunciar clarament que ERC aniria a l’oposició, tot passant la pilota a la teulada de PSC i Junts. Carles Puigdemont, tanmateix, va fer una crida a ERC a «refer ponts» i intentar articular un Govern «d’obediència netament catalana», malgrat que això passaria necessàriament per un govern en minoria i una abstenció socialista, ja que les forces independentistes no sumen. La gestió dels pactes a Catalunya, a més, s’haurà de fer amb un ull posat a Madrid, ja que Pedro Sánchez tindrà molt a dir-hi.

Amb 42 diputats (nou més que el 2021), Salvador Illa va considerar que Catalunya enceta «una nova etapa» i es va postular per liderar-la. El líder socialista va anunciar que es presentarà a la investidura, però no va deixar anar cap pista sobre quins vots buscarà per aconseguir-la. Una de les opcions que tindria sobre la taula seria intentar sumar els 20 diputats d’Esquerra i els sis dels Comuns per fer un tripartit d’esquerres, però Aragonès ja va descartar d’entrada aquesta opció tot anunciant la seva intenció de passar a l’oposició. En canvi, els comuns sí que pressionaran perquè hi hagi tripartit: segons va advertir ahir mateix Jéssica Albiach, les grans necessitats del país «no es poden resoldre amb un Govern de la sociovergència».

I és que, aritmèticament, aquesta opció també estaria sobre la taula, ja que PSC (42 diputats) i Junts (35) sumarien 77 representants. De moment, però, Puigdemont també va descartar un pacte amb els socialistes i va prioritzar una entesa amb ERC per «refer ponts», reflexionar «sobre els efectes de la desunió i la manca d’estratègia compartida» i intentar articular un govern d’obediència estrictament catalana. Amb els números a la mà, tanmateix, això implicaria necessàriament una abstenció del PSC.

Aritmèticament, també sumarien les forces unionistes: PSC, PP i Vox, però a la pràctica, aquesta opció està pràcticament descartada. El líder de Vox, Ignacio Garriga, va prometre des d’ahir mateix endurir l’oposició «al separatisme i al socialisme», mentre que la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va aprofitar per dir que Sánchez i el PSOE «depenen més que mai de l’independentisme», tot demostrant que els acords a Catalunya es dirimiran també des de Madrid.

Una de les altres grans derrotades de la nit electoral va ser la CUP, que ara és la penúltima força de l’hemicicle. La seva cap de llista, Laia Estrada, va anunciar que els quatre diputats «es posen a disposició del país per revertir la situació que queda» davant l’avanç del conservadurisme.

Pel que fa a Aliança Catalana, Sílvia Orriols va admetre que no hi ha pactes en perspectiva -Junts, ERC, CUP i PSC li havien imposat fa dies un cordó sanitari-, però es va comprometre, amb els seus dos diputats, a «pressionar i condicionar al màxim» les polítiques de Catalunya.

Davant d’aquest complicat escenari, no es descarta que pugui haver-hi una repetició electoral a la tardor.

