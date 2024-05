Vergés: «Es torna a confirmar que Girona és el bastió de Puigdemont»

L'«efecte Puigdemont» s'ha deixat notar a les comarques gironines. Junts+ ha sigut, amb diferència, la llista més votada, tot obtenint set diputats i imposant-se clarament al PSC, que n'ha aconseguit 4.

El cap de llista de la formació independentista a Girona, Salvador Vergés, s'ha fet esperar a la seu del partit per fer una valoració dels resultats però quan ha sortit, després del discurs de Puigdemont a Argelers, ha sigut rebut amb una forta ovació. El seguiment dels resultats electorals s'ha fet a la seu electoral de la formació, on un bon grapat de militants de Junts i simpatitzants del partit s'han aplegat ja a les vuit del vespre per seguir els resultats electorals i veure com anaven progressant els percentatges. A mesura que avançava l’escrutini hi havia cert nerviosisme i sensacions agredolces.

I és que la confiança en el fet que el nombre de vots que rebria la formació de Puigdemont a Girona fos important no feia que, en el fons, interessessin més els resultats en l’àmbit català, on hi havia la pugna amb el PSC, duel que va acabar guanyant el socialista Illa.

Malgrat tot, quan ha sortit Vergés, s'ha desfermat l’alegria per la ferma victòria gironina, que s'ha anat contagiant.

Acompanyat per Carme Renedo (número 2), Isaac Padrós (número 3) i Maria Àngels Planas (número 6), el cap de llista per Girona s'ha mostrat satisfet pels resultats obtinguts. «A nivell de les comarques gironines estem molt satisfets, hem obtingut 12.000 vots més que el 2021, amb un increment del 2,1%, és per això que ens felicitem tots plegats».

Vergés ha insistit en la importància d’haver pogut repetir els mateixos resultats que el 2021. «Hem pogut consolidar els set diputats que teníem fins ara en unes circumstàncies que eren difícils. Posem aquests set diputats a disposició del president Puigdemont perquè pugui fer un govern sòlid d’obediència estrictament catalana», ha remarcat.

«Tocava preparar el terreny»

Per altra banda, ha destacat que els resultats demostren altra vegada la «consolidació» de Junts+ a Girona. «Som el bastió de Puigdemont i ens pertocava ser dignes d’aquest moment històric, a més de preparar el terreny per al retorn de l’exili; passi el que passi ens tocava fer-ho», ha insistit.

Vergés no ha entrat a fer valoracions dels resultats a nivell català, ja que només ha destacat el pes dels set diputats de Girona i els beneficis que tindran per a Puigdemont perquè formi govern. Malgrat tot sí que s'ha posicionat en contra d’una repetició electoral, una possibilitat que s’havia contemplat en la previsió dels futurs escenaris postelectorals «El que està clar és que no voldríem que hi haguessin eleccions altre cop», ha expressat.

Salvador Vergés també ha volgut agrair a tots els simpatitzants i militants el suport que havien donat durant tota la campanya i també en el mateix dia de les eleccions. «Ha sigut molt intensa, heu vetllat perquè hi hagués normalitat arreu de les comarques gironines i us agraïm aquesta tasca».

Prèviament a les declaracions de Vergés, els assistents a la seu del partit independentista han escoltat atentament el discurs de Carles Puigdemont a través d’una gran pantalla, que també ha arrencar ovacions en més d’una ocasió.