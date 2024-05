Sílvia Paneque: «Només hi ha un possible president de la Generalitat i és Salvador Illa»

Quina valoració fa sobre els resultats del PSC a Girona?

Estem molt satisfets. A banda de ser la segona força a Girona i haver crescut per sobre del 4% en percentatge de vot, estem molt contents per haver sumat un diputat més i haver contribuït en aquesta victòria històrica del socialisme a tot Catalunya.

Després de l’anunci d’ERC de voler estar a l’oposició, quina fórmula de Govern veu més probable?

Penso que ara això és una mica prematur. El que nosaltres tenim claríssim és que el resultat marca dues línies molt clares. La primera és una victòria històrica en vots i en escons, amb una diferència de més de 200.000 vots respecte a la segona força. Per tant, això apunta al fet que només hi ha un possible president de la Generalitat i és Salvador Illa. La segona línia és que el missatge de fons de l’inici d’una nova etapa a Catalunya és evident. Les forces que han encapçalat o han donat suport aquests últims anys els diferents governs, en el seu global, retrocedeixen. Per tant, intentar aportar un missatge de continuïtat d’aquests anys no va en la línia del que els catalans han votat i l’única persona que pot encetar aquesta nova etapa és Salvador Illa.

Considera que el «procés» ha finalitzat?

No m’agrada parlar en aquests termes, perquè tinc un respecte a la ciutadania que ha mostrat el seu suport a la independència i al «procés». M’agrada parlar d’iniciar una nova etapa, i en aquesta etapa nosaltres cridem a tothom, perquè volem un projecte de futur i de progrés per Catalunya, on tots ens hem de sentir vinculats, i, d’aquesta manera, recuperar aquesta unitat civil, de la que tant he parlat durant la campanya.

Després d’aquests resultats continua pensant que el seu objectiu és l’alcaldia de Girona o podria acceptar alguna conselleria?

Continuo pensant el mateix. Quan vaig fer les primeres declaracions, ja pensàvem que podíem anar a un escenari de victòria. Però, el resultat electoral a Girona ciutat demostra que hem crescut respecte a les eleccions del 2021 i que hem retallat aquest diferencial que sempre hem tingut respecte a Junts, o Convergència en el passat. Però, més enllà d’això, considero que el projecte socialista a comarques gironines, que molta gent va donar per mort, ha fet aquest treball de reconstrucció aquests últims deu anys i es referma, reforça i s’arrela. Més que mai em sento vinculada amb Girona i amb les comarques gironines.

El fet de tenir una «onada positiva» amb Illa ha beneficiat als resultats de Girona?

Segur. N’estem convençuts que el treball des del govern d’Espanya, amb Pedro Sánchez, i de Salvador Illa, com a presidenciable, ha connectat amb les comarques gironines. És un treball conjunt, des de Pedro Sánchez fins als socialistes gironins, que considero que hem fet un treball excepcional a comarques gironines.

Com han influït les alcaldies socialistes en aquestes eleccions?

Nosaltres som un partit molt municipalista i sabem que quan tenim l’oportunitat de governar demostrem el nostre bon fer en la gestió. Les alcaldies socialistes han sigut la clau d’èxit de no haver desaparegut, d’haver passat aquests deu anys de reconstrucció i de tenir aquest creixement a les comarques gironines.