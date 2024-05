L’agenda d’Illa si aconsegueix ser el president

El PSC veu factible liderar el pròxim Govern i s’hi prepara basant-se en una agenda desgranada a la campanya que, si es compleix, va del nou sistema de finançament i les inversions en infraestructures, a moviments de pes en els Mossos.

Govern transversal per sobre de sigles

Si aconsegueix ser investit president, Illa ha promès confeccionar un Govern de caràcter "transversal" i de "solvència contrastada" que vagi més enllà de les sigles del PSC, sabent que requerirà l’important suport de, almenys, un dels principals partits independentistes. En una carta a la militància, s’ha reafirmat en aquest plantejament prometent un mandat "sense bàndols ni blocs".

Nou finançament

Pactar el nou model de finançament en els pròxims quatre anys és una altra de les promeses del presidenciable del PSC. Ha rebutjat que sigui "singular", com afirma ERC, i la seva proposta implica crear un consorci tributari compartit entre la Generalitat i l’Estat que recapti tots els impostos, en la línia del que recull l’Estatut. També advoca pel principi d’ordinalitat –que Catalunya no perdi posicions en el repartiment de recursos en funció del que aporta– i per posar fi a la competència fiscal entre autonomies.

500 milions contra la sequera

La primera mesura que Illa va prometre que impulsaria si aconsegueix capitanejar el pròxim Govern català és un decret òmnibus que permeti invertir 3.500 milions a curt, mitjà i llarg termini per fer front a la sequera, tant per posar al dia les infraestructures i reduir les pèrdues d’aigua que té la xarxa com per construir dessalinitzadores i estacions de regeneració.

Auditoria dels serveis públics

Entre els seus plans també hi ha la creació d’un comissionat de l’autogovern que dependrà de Presidència i que tindrà com a primera missió fer una auditoria sobre l’estat dels serveis públics. Illa ha assenyalat també que no es tracta de burxar en la gestió del Govern ara en funcions, sinó de conèixer "el punt de partida" per decidir quines intervencions s’han de fer.

Restitució de Trapero i Parlon a Interior

El PSC va sacsejar el debat de TV3 amb un anunci vorejant la mitjanit: la seva intenció és restituir el major Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos i situar l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, com a consellera d’Interior. A més, ha promès la incorporació de 570 agents més cada any durant la legislatura, és a dir, 2.280 més en total, la creació d’una unitat especial per fer front a les màfies, la multireincidència i les ocupacions il·legals, i una nova comissaria de la dona per combatre l’increment de les denúncies per violència sexual.

7% del PIB en sanitat, 2% en cultura

Malgrat ser ben conscient que aquest 2024 és l’últim any en què podrà ser possible aprovar pressupostos expansius, el PSC ha promès que durant el pròxim mandat cal arribar al 7% del PIB català d’inversió en sanitat i el 2% en cultura. Illa també ha promès blindar per llei l’índex de referència de les ajudes socials.

Més anglès a l’escola

Els socialistes ja han deixat clar que no consideren que hagi de crear-se una conselleria específica per promoure l’ús social del català, sinó que la seva proposta és que aquesta qüestió depengui de Presidència com en l’etapa del tripartit. En l’àmbit educatiu, advoquen per reforçar l’aprenentatge de l’anglès i la creació de 10.000 noves places públiques d’educació infantil de 0 a 3 anys.

200.000 habitatges públics

El pla d'habitatge dels socialistes passa per l’habilitació de 200.000 pisos públics en un termini de set anys. D’aquestes, 50.000 serien de nova construcció, mentre que la resta, 150.000, serien regenerats, és a dir, domicilis que ja existeixen, però que necessiten ser rehabilitats o recondicionats perquè siguin habitables. Quan estiguin disponibles l’any 2030, segons els càlculs d’Illa, la meitat seran de lloguer, i l’altra meitat seran de compra.

800 milions per als barris

A la campanya, Illa també va llançar la seva aposta per una nova llei de barris amb una inversió de 800 milions d’euros en quatre anys, a més de 300 milions més per actualitzar urbanitzacions. Se’n beneficiarien 100 barris en tota la legislatura, 25 cada any. Es tracta d’una promesa que pretén enllaçar amb el llegat dels tripartits de Pasqual Maragall i José Montilla.

Ampliació de l’aeroport i el quart cinturó

L’ampliació de l’aeroport del Prat allargant la tercera pista i recuperant la inversió estatal de 1.700 milions d’euros és una de les propostes estrella dels socialistes per a Catalunya, a més de ser ferms defensors de la culminació del quart cinturó i d’estar disposats a facilitar que el Hard Rock sigui una realitat.