Com i quan votar per correu en les eleccions municipals i europees

El pròxim 26 de maig de 2019 celebra una nova jornada de votacions a Espanya en què es decideixen els candidats municipals, alguns autonòmics i, també, europeus. Si el diumenge electoral no tens previst estar al teu municipi, o tens altres compromisos que t'impedeixen acudir a les urnes, pots utilitzar el sistema de correu per dipositar els teus vots.

T'expliquem com i quan votar per correu per a les eleccions municipals i europees del pròxim 26 de maig.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que 54 dies abans dels comicis s'han de dissoldre les cambres, cosa que va passar el passat 2 d'abril. Per tant, des del 3 d'abril, està obert el període per sol·licitar el vot per correspondència.

Els terminis per votar per correu

Seguint el que estableix la LOREG, el termini de sol·licitud del vot per correu comprèn des de la data de la convocatòria fins al desè dia anterior a la votació, de manera que el termini seria del 3 d'abril al 16 de maig.

El següent pas serà la recepció per part del votant de la documentació necessària per a exercir el sufragi per correu. Això es produeix a partir del trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, és a dir, entre el 6 de maig i el 19 de maig.

Finalment, has de remetre la documentació per correu. El termini estableix que es pot enviar fins al tercer dia previ a la celebració d'eleccions. La data límit seria el 22 de maig.

Procediment de vot

Si estàs a Espanya però no en el lloc en el qual et correspon votar el procediment per participar en les eleccions per correu és el següent:

-Els impresos de sol·licitud de vot per correu es trobaran en totes les oficines postals de Correus d'Espanya, per la qual cosa és allà a on has d'anar per demanar-ho.

-Segons indica la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), hauràs de sol·licitar a la corresponent Delegació, a partir de la data de la convocatòria i fins al desè dia anterior a la votació, un certificat d'inscripció en el cens. Això es realitzarà en qualsevol oficina de correus, on haurà de mostrar el DNI, permís de conduir, passaport o targeta d'identitat / residència d'estranger perquè es pugui comprovar la teva identitat. El termini expira 16 de maig.

-Després aquest procés, que és gratuït, des de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral t'enviaran per correu certificat -és a dir, ha de ser rebut personalmente- la documentació per emetre el vot.

-Quan rebis aquesta documentació, has d'omplir la papereta de vot o triar-la d'entre les diferents opcions, inserir-la en el sobre i tancar-completamente. Hauràs de dur a qualsevol oficina postal el sobre model oficial dirigit a la mesa electoral, amb el certificat d'inscripció en el cens electoral i el sobre de votació -on va la papereta-. L'oficina tramitarà l'enviament com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

-En cas de no poder fer aquest procés en persona per estar malalt o tingui alguna incapacitat, aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, que s'inclourà al costat del imprès de sol·licitud de vot per correu. En aquest cas el tràmit ho pot fer una altra persona, que haurà d'estar autoritzada notarialment.

Fora d'Espanya el dia de la votació

Si vius fora d'Espanya o seràs fora el dia de les eleccions, el procés per votar és diferent. El Ministeri d'Exteriors explica al seu web que hi ha dues situacions diferents: les d'espanyols que resideixen a l'estranger i les dels que resideixen temporalment fora del país. Tots dos poden sol·licitar el vot per correu fins al 28 d'abril.

En el cas de tenir el teu domicili habitual a Espanya, si no vas a estar al país el dia de les eleccions, cal que et donis d'alta com a no resident. Després has d'omplir l'imprès de sol·licitud de documentació electoral i enviar-la a través de l'oficina insular.

Després d'aquesta petició, del 30 d'abril al 6 de maig es rebrà la documentació, sense impugnació de candidats, i fins al 14 de maig, amb impugnació de candidats. Des del mateix dia 30 d'abril i fins al 22 de maig es pot remetre el vot a través de l'oficina insular perquè, al seu torn, sigui enviat a la mesa electoral corresponent a Espanya.

Residents fora d'Espanya

El procés és més complex. El primer pas és comprovar si estàs donat d'alta al Consolat i gestionar l'alta en cas contrari. Depenent de la data d'alta, apareixeràs o no en el cens. Per comprovar-ho, cal consultar les llistes exposades a l'oficina consular.

Si ets al cens electoral, pots fer la sol·licitud de vot a través de l'imprès corresponent i rebre al domicili la documentació electoral. Les dates seran les mateixes que les dels espanyols residents temporalment a l'estranger.

Ja només hauràs de triar entre votar per correu remetent el vot a l'oficina consular o presentar-te allà entre el 22 i el 24 de maig, ambdós inclosos, per exercir el dret a l'urna habilitada.