On votar: Consulta tots els col·legis electorals als municipis gironins

Si és la primera vegada que vas a votar, t'has canviat de domicili o simplement vols confirmar on has de fer-ho, és possible que et preguntis a quina taula i en quin col·legi et tocarà exercir el dret a vot en les pròximes eleccions municipals del 26 de maig.

L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal, que només té caràcter informatiu, amb les seves dades actualitzades a més del col·legi i la taula on poden votar. Si no l'has rebut o l'has perdut, et ho pots consultar en la següent taula.

"



D'altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) també posa a disposició dels ciutadans un cercador en el qual qualsevol pot localitzar el seu col·legi electoral i fins i tot la taula on haurà de votar.

Un cop dins, has d'anar a "consulta de taules i locals electorals" i després omplir almenys els camps obligatoris per poder obtenir un resultat exacte, que són la província en què es resideix, el municipi, la direcció concreta del domicili i almenys la inicial del nostre primer cognom. No cal incloure cap número d'identificació. A continuació apareixerà una o diversos suggeriments sobre la qual haurem de punxar per confirmar les nostres dades.

Després de seleccionar la direcció, apareixerà el col·legi electoral al qual ens tocarà anar a votar i la seva ubicació, a més del districte electoral, la secció i la identificació de la taula en la qual haurem de votar.

Alguns ajuntaments també compten amb un cercador que permet comprovar si un ciutadà està en el cens. Només cal posar un document d'identitat, la data de naixement i el primer cognom.