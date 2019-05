Com funciona el sistema de votació de les eleccions europees?

El Parlament Europeu es renovarà a finals de mes, després de la celebració dels comicis europeus que tenen lloc el 23, 24, 25 i 26 de maig. Els ciutadans de la Unió Europea estan cridats a les urnes en una de les cites electorals més importants, ja que constitueixen les majors eleccions transnacionals que s'hagin celebrat mai al mateix temps.

No obstant això, el sistema de votació no és senzill d'entendre, de manera que a continuació desgranarem els secrets d'aquests comicis.



Quants representants europeus tria cada país?

Cada país de la Unió Europea tria a un nombre fix de parlamentaris que poden variar en funció de la seva població. Els escons dels diferents països s'atorguen sota el principi de 'proporcionalitat decreixent'.

En què es basa aquest sistema? Els països amb major població elegiran més representants al PE que els països amb menys habitants. No obstant això, aquests tindran més escons que aquells que els tocarien en una repartició de proporcionalitat directa.

Així, per exemple, el país amb més representants al PE és Alemanya amb 96 eurodiputats, mentre que Malta, Luxemburg, Xipre i Estònia són els estats amb menys (cada un d'ells té sis europarlamentaris).



Com es tria als eurodiputats?

Cada país tria el nombre corresponent d'eurodiputats a través del sufragi universal directe. No obstant això, els comicis al Parlament Europeu es regeixen per les lleis electorals de cada Estat.

Encara que hi ha algunes normes comunes relatives a les eleccions, alguns aspectes poden variar segons el país, per exemple, si és possible votar per correu o des de l'estranger.

Com s'agrupen els candidats al Parlament Europeu?

Els eurodiputats, tot i que representen a països o regions, formen part de grups polítics al PE segons la seva ideologia.

Per ser reconeguts aquests blocs i obtenir el finançament de l'Eurocambra, han de tenir un mínim de 25 candidats; en cada grup ha d'estar representada almenys la quarta part dels Estats membres.

Què representen?

Els candidats són triats per representar àrees geogràfiques; regions de països com en el cas d'Itàlia, o també, un mateix país pot constituir una sola circumscripció, com en el cas d'Alemanya.



Quines funcions tindran?

Els diputats electes compliran un mandat de cinc anys i acudiran als Parlaments d'Estrasburg i Brussel·les.

Són els encarregats d'aprovar la legislació i el pressupost juntament amb el Consell Europeu. També ajuden a triar al President de la Comissió Europea. El grup que tingui més eurodiputats tindrà el mandat més fort perquè la seva elecció lideri la Comissió.

El Consell Europeu, compost pels líders polítics de la UE vota primer a un candidat elegit després de tenir en compte el resultat de les eleccions. Si s'aproven al candidat, aquest es dirigeix ??al Parlament Europeu on ha de comptar amb el suport de la majoria dels diputats.