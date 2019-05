Què es tria en les eleccions europees?

En les pròximes eleccions al Parlament Europeu es trien als 751 membres de l'Eurocambra que, durant 5 anys, fins a 2024, tractaran els temes més transcendents de la Unió Europea.

Uns comicis importants, que se celebraran en quatre dies: 23, 24, 25 i 26 de maig, i en els quals tots els ciutadans majors d'edat tenen l'oportunitat d'elegir els seus representants al PE, l'únic organisme del bloc europeu que es tria de forma directa.

L'última cita electoral europea va ser al maig de 2014 i es van convertir en les majors eleccions transnacionals que s'hagin celebrat mai al mateix temps.

Quants representants europeus tria cada país?

Cada país de la Unió Europea tria a un nombre fix de parlamentaris que poden variar en funció de la seva població. Els escons dels diferents països s'atorguen sota el principi de 'proporcionalitat decreixent'.

En què es basa aquest sistema? Els països amb major població elegiran més representants al PE que els països amb menys habitants. No obstant això, aquests tindran més escons que aquells que els tocarien en una repartició de proporcionalitat directa.

Així, per exemple, el país amb més representants al PE és Alemanya amb 96 eurodiputats, mentre que Malta, Luxemburg, Xipre i Estònia són els estats amb menys (cada un d'ells té sis europarlamentaris).

Qui pot votar a les eleccions europees?

Tots aquells ciutadans de la Unió Europea majors d'edat poden votar els seus representants europeus o al país on resideixen o al de la seva nacionalitat, mai en més d'un Estat.

Com es tria als eurodiputats?



Cada país tria el nombre corresponent d'eurodiputats a través del sufragi universal directe. No obstant això, els comicis al Parlament Europeu es regeixen per les lleis electorals de cada Estat.

Encara que hi ha algunes normes comunes relatives a les eleccions, alguns aspectes varien segons el país, per exemple si és possible votar per correu o des de l'estranger.

Què funcionalitat té el Parlament Europeu?



El Parlament Europeu, també conegut com Europarlament, Eurocambra, o Cambra Europea, és la institució parlamentària que a la Unió Europea representa directament als ciutadans de la Unió i que juntament amb la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea exerceix la funció legislativa .

Descrit com un dels legisladors més poderosos del món, el Parlament Europeu representen el segon major electorat democràtic del món (després del Parlament de l'Índia) i el major electorat transnacional (375 milions de votants en l'any 2009). A més, és l'única institució elegida directament pels ciutadans en la Unió Europea.

Com s'agrupen els candidats al Parlament Europeu?



Els representants es presenten de forma individual entre els partits nacionals de cada país. Després de les eleccions, els eurodiputats de diferents Estats amb ideologies semblants acostumen a teixir aliances per conformar els grups polítics a nivell europeu.

Per ser reconeguts aquests blocs i obtenir el finançament de l'Eurocambra, han de tenir un mínim de 25 candidats; en cada grup ha d'estar representada almenys la quarta part dels Estats membres.

Quins grups conformen el Parlament?



Actualment hi ha vuit grups parlamentaris al Parlament Europeu: el Partit Popular Europeu, amb 217 escons, Socialistes i Demòcrates, amb 186, Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa amb 68, Conservadors i Reformistes Europeus, amb 75, Els Verds-Aliança Lliure Europea, amb 52, l'Esquerra Unitària Europea-Esquerra Verda, amb 52, Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa, amb 41 i Europa de les Nacions i la Llibertat, amb 37.

A més, hi ha la qualificació de diputats no inscrits que no es conformen com a grup. Disposen d'un pressupost i d'una secretaria conjunta, i aquí acaben les semblances amb els grups polítics.