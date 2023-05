El pròxim 28 de maig, Catalunya haurà de passar de nou per les urnes per dirimir les eleccions municipals. A més d'aquells que acudeixin a exercir el seu dret al vot, molts ciutadans hauran de presentar-se als col·legis electorals per complir les seves obligacions a la mesa electoral.

Si has estat seleccionat per estar present a una mesa electoral, hauràs rebut una carta certificada en el teu domicili. Aquesta notificació pot ser lliurada per un carter o per agents de la policia local.

Què passa si no em presento a la mesa electoral?

Tots els membres designats tenen l'obligació expressa de presentar-se al punt de votació a les 8 del matí, una hora abans que comenci la jornada electoral. Inclosos els que estiguin convocats com a suplents, que han d'acudir igualment i esperar que la taula es constitueixi per poder marxar (en cas que no siguin necessaris). Aquells que no ho facin incorreran en una pena de presó de tres mesos a un any o una multa.

Així ho recull el text de l'article 143 de La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG): “El president i els vocals de les meses electorals, així com els seus suplents, que deixin de concórrer o exercir les seves funcions o les abandonin sense causa justificada, incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o una multa de sis a vint-i-quatre mesos”.

Em puc deslliurar d'acudir a la taula?

Les persones a les quals se'ls hagi designat aquesta responsabilitat i que vulguin deslliurar-se de formar part de les meses electorals, sempre amb causa justificada, han de presentar la seva renúncia en un termini de set dies i la Junta Electoral els respondrà en els cinc dies següents.