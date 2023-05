El dret a vot és universal, lliure, igual, directe i secret tal com assenyala la Constitució espanyola. Ningú està obligat o coaccionat sota cap pretext a exercir el seu dret a vot ni a revelar-lo. Les persones que posseeixen aquest dret són els espanyols majors d'edat, que estiguin inscrits en el Cens Electoral.

El reglament reflecteix que tota persona podrà exercir el seu dret de sufragi actiu i de manera voluntària, amb els mitjans de suport que requereixi. Per això, és convenient conèixer els tipus de votació que existeixen per poder triar el que més s'ajusta a les necessitats de cadascun.

Vot anticipat

El vot anticipat es pot dur a terme entre cinc i quinze dies abans de les votacions i té dues variants: en persona o de manera absent. Per a dur a terme la primera modalitat, és necessari que el votant exerceixi el seu dret a sufragi en el districte electoral que li correspongui, que es troba registrat en l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En aquest cas, els procediments són similars als que es duen a terme durant la jornada electoral ordinària, és a dir, escollir la papereta corresponent, ficar-la en el sobre i lliurar el sobre en el districte electoral.

Per contra, si la persona opta per dur a terme un vot absent de forma anticipada, podrà acudir a un local electoral d'un altre districte on hi haurà una taula designada especialment per a aquesta mena de vots.

Vot per correu

És una altra modalitat de vot anticipat de manera absent on el ciutadà podrà sol·licitar a Correus el dret de sufragi. Només haurà d'accedir a través de la pàgina web i enviar la documentació corresponent dins dels terminis establerts de cada votació.

Una vegada realitzat, el ciutadà haurà de lliurar el seu vot al costat del document que aprova aquesta gestió i que haurà obtingut prèviament en l'oficina de Correus que li correspongui.

Per a aquells votants que estiguin temporalment a l'estranger hauran de dur a terme el mateix procés a més de diversos certificats que acreditin que estan de manera temporal a l'estranger i que també podran sol·licitar a través de la web.

Vot en persona

En cas d'elegir la via tradicional de vot, el ciutadà haurà de rebre la carta censal dies abans de les eleccions. El dia de la votació, haurà de preparar la seva documentació (DNI, passaport o permís de conduir) i acostar-se al local electoral que li correspongui. Si desconeix quin és, podrà buscar-ho en l'Institut Nacional d'Estadística (INE) on venen tots els registres.

Una vegada allà, tan sols haurà de triar la papereta del partit al qual vulgui dedicar el seu vot, posar-lo en el sobre i introduir-lo a l'urna.