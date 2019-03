Cotarelo explota contra JxCat

El politòleg Ramon Cotarelo ha carregat durament contra Junts per Catalunya. A través de Twitter, ha expressat la seva voluntat d'esborrar-se com a integrant de les llistes electorals de JxCat per Girona al Congrés. Ho fa perquè, tot i que li van prometre que tancaria la llista, finalment l'han posat com a suplent sense haver-lo consultat.



Cotarelo comenta que "fa uns dies vaig acceptar anar l'últim en aquesta llista perquè m'ho va demanar el secretari general de la Crida en nom de Puigdemont. Ells ho van proposar i jo vaig acceptar encantat". La seva sorpresa és que, sense que ningú li preguntés, ha vist al BOE que només és suplent de la candidatura.



"Òbviament no és cosa de ser elegit o no elegit. Està clar que cap dels dos llocs té possibilitats. És cosa de la paraula. Si no són capaços de mantenir-la davant els de la seva pròpia llista, què faran amb les que donen als electors?", es pregunta el politòleg madrileny instal·lat des de fa uns mesos a Girona.



Afegeix que des del partit li han assegurat que es tracta d'un error, i que "ho arreglaran al BOE". "Quan estigui esmenat, com es va dir al principi, tancaré encantat la llista de JXC. Entre tant, no sóc part d'ella", conclou Cotarelo.





