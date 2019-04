JxCat situa finalment Cotarelo tancant la llista al Congrés per Girona

Junts per Catalunya ha acabat situant Ramon Cotarelo com a número sis en la candidatura per Girona al Congrés dels Diputats. Fa uns dies, quan el BOE va publicar les candidatures provisionals, el politòleg va carregar durament contra la formació per incomplir la promesa que, assegura, li havia fet Carles Puigdemont. I és que en un primer moment, JxCat el va situar com a primer suplent. La decisió va encendre Cotarelo, que va anunciar que "s'esborrava" de la llista si no es rectificava.

Aquest dimarts, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat les candidatures definitives, i sembla que les queixes de Cotarelo han fet efecte: apareix com a número sis de la candidatura, tancant la llista de la formació al Congrés.

Perquè això fos possible, un dels sis primers membres de la llista ha hagut de renunciar. El damnificat ha estat David Coromina, president del PDeCAT a la Garrotxa i guanyador de les primàries que el partit va organitzar a la comarca per proposar membres de la candidatura al Congrés.

En la candidatura publicada la setmana passada, Coromina anava de número quatre de JxCAT. En la publicada avui, no hi figura. Fanny Carabellido i M.Teresa Casademont, que fa uns dies ocupaven el cinquè i sisè lloc de la llista, han avançat una posició, fet que ha permès que Ramon Cotarelo pugui entrar com a últim de la candidatura.

Aquesta és la llista defintiva de JxCat publicada avui al BOE