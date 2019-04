Comença la campanya 2x1

La convocatòria d'eleccions generals va agafar els partits gironins amb el pas canviat, ja que tots tenien ja la ment posada en una convocatòria tant o més important per a ells: les eleccions municipals del 26 de maig. Per això, la campanya que ha començat aquesta nit serà la campanya del «2x1», en què partits i candidats s'hauran de combinar per poder arribar a tot arreu i fer campanya per al Congrés i al Senat i alhora fer precampanya de les municipals. I ves que de passada no caigui alguna cosa de les europees.

Per això, alguns candidats hauran de multiplicar-se. Serà el cas, per exemple, del cap de llista de Ciutadans, Héctor Amelló, que és alhora candidat al Congrés i a l'alcaldia de Figueres, o de Maria Àngels Olmedo, candidata del PP al Senat i també a l'Ajuntament de Figueres. De tota manera, un dels avantatges serà que els partits podran optimitzar esforços -i recursos-, ja que, veient les agendes de campanya, en molts casos els caps de llista del Congrés i el Senat participaran en les presentacions de les candidatures locals, i viceversa.

Tenint en compte que la majoria de candidats són nous, hauran de posar-se les piles per situar-se i agafar aviat el ritme. La situació pot ser tot un repte especialment per a l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que no només és nou en política activa (malgrat ser l'advocat de Carles Puigdemont) sinó que a més també és nou a la demarcació, on no viu habitualment però on té segona residència (concretament, a l'Estartit). A més, Cuevillas surt amb la pressió que l'enquesta del CIS no li és favorable, ja que assenyala que JxCat podria perdre un representant (que guanyaria ERC) i quedar-se només amb un diputat. Li queda confiar, això sí, en l'«efecte Puigdemont», sempre imprevisible i que va servir a JxCat per ser la força independentista més votada a les últimes catalanes.

En canvi, els republicans van molt més tranquils, i en el seu cas es tracta més aviat de nedar i guardar la roba. Després de diverses convocatòries electorals on les enquestes els donaven còmodes victòries que no es van acabar traduint en vots reals, ERC parteix de la base que, ara sí, aconseguirà fer bones les enquestes i guanyar tant a Girona -on, segons el CIS, podria treure un resultat històric amb tres diputats- com al conjunt de Catalunya. La seva cara visible a les comarques gironines serà Montse Bassa, germana de l'exconsellera empresonada Dolors Bassa, de manera que la campanya pot tenir una forta càrrega emocional.

El PSC, per la seva banda, també confia en tenir un bon resultat, tal com pronostiquen els sondejos. El seu cap de llista, el fins ara diputat Marc Lamuà, parteix a més amb la base de l'experiència de tres anys a Madrid, que sempre és un grau.

Els comuns, en canvi, comencen amb els pronòstics en contra, i el banyolí Joan Luengo haurà de treballar per mantenir el diputat que van aconseguir en els anteriors comicis i que, segons el CIS, podria desaparèixer. El PP, amb Sergio Santamaría al capdavant, i Ciutadans, amb Héctor Amelló com a líder, també tenen el repte d'aconseguir una representació que en aquests moments no tenen i que de moment el CIS tampoc els atorga.

Finalment, hi ha set partits més que també es presenten a les eleccions, inclosos el Pacma i Vox. Un d'ells és Convergents, el partit de Germà Gordó liderat a Girona per Jordi Cordón que ahir va començar campanya a Platja d'Aro dient que vol defensar els interessos gironins a Madrid «amb eficàcia i resultats».