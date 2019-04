Joaquim Nadal: «Mai em vendré per un plat de llenties»

El PSC gironí va reunir ahir gairebé 300 persones a Girona per a l'estrena del documental Un tren de milers de veus, que reflecteix un total de 85 testimonis -tant de dins com de fora del partit- que repassen els seus 40 anys d'història. L'acte, a més, va servir per entregar la Rosa Vermella del socialisme gironí a un dels «gegants» del partit, Joquim Nadal, que malgrat ja no militar-hi, va assegurar que «la ideologia socialista està per sobre de les sigles», i va recordar que ell, després de plegar de la política, se n'ha tornat a la Universitat de Girona i mai no es vendrà «per un plat de llenties».

L'hotel Carlemany de Girona va ser l'escenari escollit per a l'estrena del documental, que ha estat dirigit per Mateu Ciurana. Malgrat la feina d'edició que s'ha hagut de fer per deixar-lo en només una hora i mitja, Ciurana va anunciar que tot el material gravat -les 85 entrevistes- es posaran a disposició del públic més endavant a través d'Internet. Entre els entrevistats hi ha figures del municipialisme com Daniel Tarradellas o Esteve Pujol, l'exdiputat José Antonio Donaire, l'actual defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, periodistes com el director de Diari de Girona, Jordi Xargayó, i Antoni Puigverd o l'exdona d'Ernest Lluch, Dolors Bramon, entre molts altres.

La presentació del documental va posar punt i final al cicle que durant els darrers mesos ha servit per recordar els 40 anys del PSC i homenatjar algunes de les seves figures més emblemàtiques a les comarques gironines, com Lluís Maria de Puig, Just Casero, Ernest Lluch, Antònia Adroher i Carmel Rosa i Rosina Lajo, entre molts altres.

L'acte va servir per escalfar els ànims davant d'una cursa electoral que, segons va advertir el candidat al Congrés, Marc Lamuà, «serà llarga i intensa, però també apassionant». Lamuà es va mostrar convençut que els socialistes guanyaran els comicis «perquè el país ho necessita», i garantiran el millor futur possible.

Per la seva banda, la candidata a l'alcaldia de Girona, Sílvia Paneque -«la futura alcaldessa», tal com la va presentar Lamuà-, va ser l'encarregada d'entregar la Rosa Vermella del socialisme gironí a l'exalcalde de Girona i exconseller Joaquim Nadal, de qui es va sentir «honorada» d'haver pogut continuar la seva obra en alguns aspectes, com amb el Pla Especial de les Pedreres.

Nadal, malgrat que ja no milita al PSC, va destacar que si una cosa va aprendre durant els 30 anys de servei al partit va ser que el socialisme va més enllà que les sigles, i va recordar que, després de plegar de la política activa, va tornar «a casa» -a la Universitat- i que mai es vendrà «per un plat de llenties».

Repassant aquestes quatre dècades d'història del PSC, Nadal va fer un elogi a la transició, tot recordant-la com una època d'efervescència i lamentant que, actualment, alguns li treguin valor i vulguin fer veure que va ser el mateix que el franquisme. També va assegurar que l'època actual no és comparable amb fa 80 anys, quan va acabar la Guerra Civil, ja que fins a les acaballes del franquisme «es van estar liquidant antifranquistes a cops de tret». Per això, va reivindicar la memòria i va dir que per al PSC seria «suïcida» no mirar enrere «per veure qui som, d'on venim i on anem». Una cosa que, a tenor de la bona acollida que va tenir el documental presentat ahir, no hi ha risc que passi.