L'Ertzaintza ha de carregar al final d'un acte d'Albert Rivera a Errenteria

L'Ertzainta va carregar ahir a Errenteria amb porres contra els manifestants que protestaven per la presència de Ciutadans al municipi, una vegada conclòs el míting que va oferir Albert Rivera, per facilitar, d'aquesta manera, el desallotjament dels assistents sense que es produïssin més incidents. El míting de Rivera es va desenvolupar en un ambient de gran tensió, ja que centenars de persones es van reunir a la plaça on es va celebrar i van envoltar, a una distància d'uns metres, els assistents, que van entrar al lloc escortats per l'Ertzaintza.

Durant tot el míting van ser constants els insults contra els simpatitzants de Ciutadans i el seu líder, uns crits que també van ser proferits pels veïns dels habitatges de la plaça, on hi havia llaços grocs i des d'on van arribar a llançar un ou contra els assistents.

En finalitzar el míting, l'Ertzaintza va establir un passadís perquè els simpatitzants de Ciutadans, així com els mitjans de comunicació, poguessin abandonar la plaça i va ser, a partir d'aquell moment, quan la Policia autònoma va haver de carregar utilitzant porres i llançant salves a l'aire en veure com els radicals s'acostaven als militants de Ciutadans i amb la intenció que poguessin abandonar el lloc.

Rivera, entre insults i esbroncades, va assegurar que «Euskadi no és vostre, és de tots els bascos i tots els espanyols». L'acte, en què també van intervenir el filòsof i escriptor Fernando Savater, l'eurodiputada d'UPyD i candidata de Cs a les eleccions europees Maite Pagazaurtundua, i l'ex-director general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Joan Mesquida, es va celebrar enmig d'un fort dispositiu policial. Intentant fer-se sentir per sobre dels crits i de les cassoles que alguns veïns picaven als seus balcons, el líder de Ciudadans va reivindicar la llibertat de reunió i d'expressió, que «alguns volen trepitjar», va dir.

«Davant de les cassoles, idees; davant dels privilegis, igualtat;davant dels crits, diàleg», va afirmar, advertint que a Ciutadans no deixaran d'anar a cap poble d'Espanya i seguiran «donant la batalla al nacionalisme».

Per això, va prometre que si el seu partit governa, impulsarà una modificació de la llei de víctimes perquè «se sancioni les persones i ajuntaments que emparin homenatges a terroristes». Així mateix, va apostar per canviar la llei electoral perquè els bascos que van haver de marxar d'Euskadi perquè «el nacionalisme els va fer fora» puguin votar als seus municipis d'origen.



«Estic acostumat»

El president de la formació taronja va aprofitar la seva presència a la localitat basca per retre homenatge «a totes les víctimes del terrorisme a Errenteria» i recordar que «el valent és defensar la llibertat i el covard és imposar». Una llibertat, que en paraules de Rivera, «alguns volen trepitjar». «Si ens reben amb les cassolades no importa perquè vinc de Catalunya i estic acostumat», va destacar Albert Rivera.

«Estem acostumats a escoltar un cor de brams i ara només cal que ells s'acostumin a escoltar els que pensen diferent», va afirmar Savater, mentre que Pagazaurtundua va mostrar el seu rebuig i «la seva vergonya» a «alguns llocs» on es rep amb honors «assassins», però «no deixen que els demòcrates i constitucionalistes diguin el que vulguin amb llibertat».